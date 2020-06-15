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"Газпром" подтвердил первый убыток по РСБУ в I квартале на фоне обвала рубля

"Газпром" подтвердил первый убыток по РСБУ в I квартале на фоне обвала рубля
Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Головная компания ПАО "Газпром" в первом квартале 2020 года получила 306,231 млрд рублей убытка по российским стандартам отчетности (РСБУ), сообщила компания в ежеквартальном отчете.

"Интерфакс" сообщил эту информацию месяц назад на основе собственных расчетов, и результаты компании подтвердили эту калькуляцию.

За аналогичный период 2019 года компания получила 199,469 млрд рублей чистой прибыли.

Для "Газпрома" как для поставщика топливно-энергетических ресурсов, очень важен сезонный фактор. Поэтому зимние первый и четвертый кварталы являются в годовом цикле компании наиболее значимыми. Во втором и третьем квартале прибыль компании нередко сильно снижалась и даже опускалась в отрицательную зону. Но первый, самый холодный квартал для отчета всегда был одним из опорных, на него в этом десятилетии приходилось до половины всей годовой прибыли компании.

Помимо "просевших" показателей в области поставок газа (добыча упала на 10%, экспорт, по оценкам "Интерфакса", - на 20%), весомым слагаемым квартального финансового результата мог стать убыток по курсовым разницам в результате почти 20-процентного обвала рубля. В течение квартала курс доллара США повысился с 61,9057 руб. на 31 декабря 2019 года до 76,4074 руб. на 7 апреля 2020 года.

Газпром

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