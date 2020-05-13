Газпром в I квартале впервые в истории ушел в убыток по РСБУ

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Головная компания ПАО "Газпром" в первом квартале 2020 года получила 306,231 млрд рублей убытка по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ), свидетельствуют расчеты "Интерфакса" на основе данных монополии.

За аналогичный период 2019 года компания получила 199,469 млрд рублей чистой прибыли. Для "Газпрома" как для поставщика топливно-энергетических ресурсов очень важен сезонный фактор. Поэтому зимние первый и четвертый кварталы являются в годовом цикле компании наиболее значимыми.

Во втором и третьем квартале прибыль компании нередко сильно снижалась и даже опускалась в отрицательную зону. Но первый, самый холодный квартал для отчета всегда был одним из опорных, на него в этом десятилетии приходилось до половины всей годовой прибыли компании.

Официальная публикация квартальной и бухгалтерской отчетности ПАО ожидается на следующей неделе, задерживаясь в условиях принятых карантинных мер.

Но уже сейчас в системе "СПАРК-Интерфакс" опубликовано сообщение ПАО "Газпром" о стоимости чистых активов эмитента на 31 марта 2020 года - 11,28 трлн рублей после 11,334 трлн рублей на 31 декабря 2019 года, т.е. за последний квартал она снизилась на 306 млрд рублей.

Величина изменения стоимости активов за квартал точно соответствует размеру чистой прибыли (убытка) за квартал.