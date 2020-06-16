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Walmart стал вторым на рынке интернет-торговли в США, впервые обойдя eBay

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Американская Walmart Inc, крупнейшая в стране компания розничной торговли, впервые обошла интернет-аукцион eBay Inc по размеру доли интернет-продаж в США, согласно данным за май 2020 года, предоставленным eMarketer.

При этом на первой строчке с большим преимуществом по-прежнему остается крупнейший в мире интернет-ритейлер Amazon.com Inc.

На долю Amazon пришлись 38% всех продаж в сфере электронной коммерции в США, доля Walmart составила 5,8%, а доля eBay - 4,5%.

Пятерку лидеров замыкают Apple Inc (3,5%) и Home Depot Inc (1,9%).

Розничные продажи в США в мае подскочили на 17,7% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство торговли страны. Это рекордный рост показателя за все время ведения расчетов. Между тем относительно мая 2019 года общий объем розничных продаж в минувшем месяце сократился на 6,1%.

Интернет-продажи в 2020 году увеличатся на 18%, а не на 13%, как ожидалось ранее, согласно прогнозам eMarketer. Тем временем розничные продажи в целом, как ожидается, упадут на 10,5% и составят $4,894 трлн.

В 2019 году объем розничных продаж составил $5,465 млрд.

Динамика показателей связана с пандемией коронавируса, которая привела к приостановке работы магазинов и введению режима социального дистанцирования.

"На восстановление розничного сектора в США от последствий коронавируса могут потребоваться годы, и удар будет существеннее, чем в период Великой рецессии", - говорится в июньском докладе eMarketer.

Объем интернет-продаж в текущем году, как ожидается, достигнет $709,78 млрд.

Драйверами роста станут продажи продуктов питания и напитков, которые, как ожидается, увеличатся на 58,5%. Продажи одежды и аксессуаров, согласно прогнозу, вырастут на 8,6%.

США Walmart eBay

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