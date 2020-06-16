Промпроизводство в РФ в мае упало на 9,6% после снижения на 6,6% в "нерабочем" апреле

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Падение промышленного производства в РФ в мае оказалось даже более глубоким, чем в полностью "нерабочем" апреле, причиной этому стала сделка ОПЕК+, следует из опубликованных во вторник данных Росстата.

Промпроизводство в мае годовом выражении упало на 9,6% после снижения на 6,6% в апреле, повышения на 0,3% в марте, на 3,3% в феврале и на 1,1% в январе, сообщил во вторник Росстат.

За январь-май 2020 года промышленность снизилась на 2,4% в годовом сравнении.

Падение в мае стало максимальным с октября 2009 года (тогда показатель упал на 11,2%) и превысило ожидания экономистов. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом", предусматривал падение промпроизводства за май на 6,8% (на экономистов произвело впечатление относительно незначительное падение промышленности в нерабочем апреле - на 6,6% при консенсусном ожидании в 13,3%, поэтому на май уже никто апокалиптических прогнозов не давал).

Основной причиной более глубокого падения в мае стала сделка ОПЕК+ по снижению добычи нефти, вступившая в силу с 1 мая. В результате добывающая промышленность РФ в мае упала на 13,5% в годовом выражении после снижения на 3,4% в апреле (за январь-май - снижение на 3,4%).

Падение в обрабатывающих производствах, наоборот, в мае ожидаемо замедлилось после нерабочего апреля - до 7,2% в мае с 10% в апреле (за январь-май - снижение на 1,4%).

С исключением сезонного и календарного факторов, по оценке Росстата, промпроизводство в мае снизилось на 1,3% к апрелю (фактическое снижение к апрелю составило 5,5%) после падения на 6,9% в апреле, снижения на 0,8% в марте, роста на 0,4% в феврале и снижения на 0,5% в январе.

"Ограничения на работу предприятий и организаций в ряде отраслей и сегментов экономики, а также другие меры, введённые для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, продолжили влиять на экономическую активность в стране. Тем не менее, значительная часть производств адаптировалась к изменившимся условиям и частично компенсировала падение производства в апреле 2020 года. Наибольший спад показал сырьевой сектор. Добыча полезных ископаемых сократилась на 13,5% к маю 2019 года и на 9,9% к апрелю 2020 года. Основная причина - сокращение объемов добычи в рамках соглашения ОПЕК+", - отмечается в релизе Росстата.

Отрасли, связанные с водоснабжением, водоотведением, сбором и утилизацией отходов, ликвидацией загрязнений, снизили объемы производства на 10,9% к маю 2019 года (месяцем ранее снижение апреля 2020 года к апрелю 2019 года было более значительным и составило 11,4%).

Электро- и теплоэнергетика показала наименьший спад среди четырех основных видов экономической деятельности - на 4,1% к маю 2019 года. "Это связано с тем, что многие предприятия сумели перестроить свои производственные процессы и сохранить - полностью или частично - выпуск продукции и, соответственно, потребление электроэнергии. Кроме того, перевод части персонала на работу в дистанционном режиме и продление режима самоизоляции обеспечило частичное замещение промышленного электропотребления бытовым", - говорится в сообщении Росстата

"Результаты деятельности обрабатывающих производств - снижение на 7,2% к маю 2019 года. Тем не менее, по сравнению с апрелем 2020 года объемы производства не снизились (динамика - 0,0% май к апрелю), что косвенно свидетельствует об адаптации предприятий к изменившимся условиям", - отмечают в Росстате.

Добыча нефти в мае упала на 14,5%, природного газа - на 16,6 % в сравнении с маем 2019 года. Производство сжиженного и регазифицированного природного газа продолжило расти - на 8,2% по сравнению с маем 2019 года. Также продолжают снижаться объемы добычи угля - на 13,8% по сравнению с маем 2019 года. Тенденция отмечается с декабря 2019 года.

В обрабатывающих отраслях положительную динамику продемонстрировали предприятия, производящие продукты питания, некоторые отрасли нефтехимии и металлургии, производство медицинского оборудования и лекарств, спецодежды и защитных средств, в том числе индивидуальной защиты.

Выпуск дизельного топлива вырос в мае 2020 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года на 6,7%, а автомобильного бензина - снизился на 18,2%.

Металлургическое производство снизило объемы производства в мае 2020 года на 10,0% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Значительно выросло изготовление первичного алюминия - на 15,0% к маю 2019 года и на 10,9% к апрелю 2020 года.

Выпуск золота необработанного или полуобработанного или в виде порошка вырос на 7,4% к маю прошлого года и на 7,4% к апрелю 2020 года.

Одновременно сократилось производство готового проката - на 10,7% к маю 2019 года и на 1,3% к апрелю 2020 года, конструкций и деталей конструкций из черных металлов - на 4,8% к маю 2019 года, конструкций и деталей конструкций из алюминия - на 19,3% к маю 2019 года.

В химической отрасли продолжает расти выпуск удобрений, аммиака. В мае рост производства удобрений составил 8,8% к аналогичному месяцу 2019 года (ранее, в апреле, производство выросло на 7,1% к апрелю 2019 года).

Производство легковых автомобилей в мае упало на 54,4% от показателя мая 2019 года (в апреле годовое падение равнялась вообще 79,2%). При этом в мае производство легковых автомобилей оказалось выше апреля 2020 года на 70,3% и составило 52,2 тыс. штук.

Минэкономразвития в конце мая отмечало, что ожидает постепенного восстановления обрабатывающей промышленности в РФ в ближайшие месяцы, но в целом динамика в промпроизводстве будет оставаться слабой на фоне сделки ОПЕК+ и сохраняющихся ограничений в экономике. Министерство прогнозирует падение промпроизводства в РФ по итогам 2020 года на уровне 5,4%.