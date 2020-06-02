Россия в мае исполнила сделку ОПЕК+ на 95%

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Россия в мае исполнила сделку ОПЕК+ на 95%, свидетельствуют расчеты "Интерфакса".

Как говорил в интервью "Интерфаксу" министр энергетики РФ Александр Новак, Россия, чтобы выполнить сделку, должна будет снизить добычу нефти в мае (конденсат исключен из расчетов) до 8,5 млн баррелей в сутки, что означает снижение на 19% по сравнению с уровнем февраля.

Согласно статистике, с которой ознакомился "Интерфакс", добыча нефти с конденсатом в феврале составляла 44,662 млн т, а добыча только конденсата - 3,062 млн т. Таким образом, в феврале Россия добывала 1434 тыс. тонн нефти в сутки и должна была в мае довести ее до уровня 1162 тыс. тонн в сутки, снизив на 273 тыс. тонн в сутки к уровню февраля, чтобы исполнить сделку.

По статистике ЦДУ ТЭК, среднесуточная добыча нефти с конденсатом в мае составила 1280,8 тыс. тонн. Среднесуточное производство конденсата в России за четыре месяца текущего года - 102 тыс. тонн, при том, что по итогам первого квартала оно составляло около 105 тыс. тонн.

Если исключить производство конденсата, добыча нефти в мае составила не более 1175-1178 тыс. тонн в сутки, то есть для полного исполнения сделки не хватает 14-17 тыс. тонн или 100-120 тыс. б/с в пересчете с коэффициентом 7,33. Таким образом, Россия исполнила сделку ОПЕК+ примерно на 95%.

Согласно расчетам ВТБ Капитал, добыча нефти в России была примерно на 200 тыс. б/с выше, чем нужно в рамках соглашения ОПЕК+.

В разрезе по компаниям определенно можно сказать, на 100% сделку исполнила "Татнефть", в добыче которой нет конденсата: необходимый объем добычи компанией - 65,3 тыс. тонн в сутки, и на него компания практически вышла еще в апреле, в мае ей оставалось снизить только на 1,7%.

"Сургутнефтегаз" должен производить 134,8 тыс. т в сутки, но в мае его добыча нефти составляла 136,6 тыс. тонн (падение по сравнению с апрелем составило 23%).

"ЛУКОЙЛ" снизил добычу нефти с конденсатом по сравнению с апрелем на 21%, и если учесть, что добыча конденсата была примерно стабильна, то выполнил сделку на 100%, снизив добычу нефти до 180,1 тыс. тонн в сутки.