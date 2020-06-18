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ВТБ профинансирует на 1,66 млрд руб. строительство теплиц под Вологдой

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - ВТБ открыл ООО "Череповецкий тепличный комплекс "Новый" две кредитные линии: в размере 1,5 млрд рублей до декабря 2026 года на инвестиционные цели и 160 млн рублей до конца текущего года на пополнение оборотных средств, говорится в сообщении кредитной организации.

Кредитование осуществляется на льготных условиях в рамках программы, реализуемой совместно с министерством сельского хозяйства РФ.

Заемные средства предоставляются на строительство в Вологодской области тепличного комплекса для выращивания листового салата, огурцов и томатов, а также на приобретение производственной техники и сырья.

В сообщении уточняется, что на территории нового производства возводятся теплицы общей площадью более 8 га, оснащенные современным оборудованием с автоматизированной системой контроля климата, освещения и полива.

В настоящее время завершено строительство первой линии тепличного комплекса, включающей в себя рассадное, салатное и огуречное отделения. Окончание строительства второй линии планируется в июле 2020 года. На предприятии будет создано более 150 новых рабочих мест.

ВТБ по итогам I квартала занимает второе место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

ВТБ Вологодская область

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