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Титов предложил Мишустину изменить учет занятости при выделении господдержки

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил председателю правительства Михаилу Мишустину изменить методику определения численности рабочих коллективов, необходимой для предоставления государственной антикризисной поддержки.

"Для решения проблемы предлагается изменить методику определения количества работников. В частности, учитывать факт ухода или найма сотрудников. До конца года установить обязанность по ежемесячной сдаче формы "Сведения о застрахованных лицах - СТАЖ", с помощью которой можно разделить работающих по гражданско-правовым договорам и по трудовым договорам", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе уполномоченного.

Кроме того, бизнес-омбудсмен предлагает проводить учет сохранения занятости не на основе сравнения с количеством работников на конкретную дату, а путем сравнения со среднесписочной численностью за I квартал 2020 года. Также он призывает использовать данные статистической формы для тех категорий заявителей, которые предоставляют ее помесячно, по разделу "средняя численность работников за отчетный месяц списочного состава".

Постановлениями правительства РФ от 16 мая и 24 апреля установлены требования к заемщикам по кредитной программе на возобновление деятельности под 2% и к получателям субсидий в размере МРОТ за апрель и май 2020 года из числа МСП. Одним из условий выступает сохранение получателями количества работников на уровне 80-90 % в определенный период.

По словам Титова, для оценки сохранения числа работников используются данные формы "Сведения о застрахованных лицах". В ней учитываются все привлекаемые к работе лица, за которых уплачиваются страховые взносы, в том числе и на основе договоров ГПХ (гражданско-правового характера), без разделения на категории. Таким образом, при окончании договоров, которые могут быть разовыми и краткосрочными, в форме будет зафиксировано снижение числа учтенных лиц в последующий месяц, что не будет означать снижение числа работников (привлекаемые по договорам ГПХ лица согласно законодательству и практике правоприменения работниками, как правило, не считаются), но при этом повлечет невозможность получения субсидий или кредитов.

Похожая ситуация, отмечает бизнес-омбудсмен, наблюдается в случае увольнения одного постоянного сотрудника и приема на работу другого сотрудника в течение одного месяца. По форме в последующем месяце произойдет снижение числа учтенных лиц, но по сути не уменьшится число занятых.

"Указанный подход противоречит идее предоставления господдержки, при которой акцент делается на необходимости сохранения именно числа работников, то есть постоянно привлекаемых к выполнению трудовых обязанностей лиц", - отмечает Борис Титов.

Борис Титов Михаил Мишустин

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