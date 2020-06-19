Рубль чуть снизился к доллару и евро на решении ЦБ уменьшить ключевую ставку до 4,5%

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Российский рубль слегка снизился к доллару и евро на "Московской бирже" в пятницу днем сразу после решения ЦБ РФ уменьшить ключевую ставку сразу на 100 б.п. - до 4,50%. Решение было ожидаемо рынком, поэтому игроки приступили к небольшой фиксации прибыли по факту его оглашения.

Большинство аналитиков ждало снижения ключевой ставки ЦБ именно на 100 базисных пунктов (б.п.), лишь некоторые экономисты прогнозировали более скромный шаг - в 75 или 50 б.п.

К 13:31 по Москве курс доллара на торгах "Московской биржи" составлял 69,4875 руб./$1, что на 5,25 копейки выше уровня на 13:29 по Москве. Евро поднялся до 77,8375 руб./EUR1 (+5 копеек к уровню до объявления решения Банка России).

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного дешевеет к доллару и евро после оглашения решения Банка России о снижении ключевой ставки в рамках фиксации прибыли. Данный сценарий уже был учтен в котировках, так как ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина неоднократно указывала на возможность уменьшения ставки именно на 100 б.п. При этом в сообщении ЦБ РФ не исключается целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях, в случае если ситуация будет развиваться в соответствии с его базовым прогнозом.

"Дезинфляционные факторы действуют сильнее, чем ожидалось ранее, в связи с большей длительностью ограничительных мер в России и в мире. Влияние краткосрочных проинфляционных факторов в основном исчерпано. Риски для финансовой стабильности, связанные с ситуацией на глобальных финансовых рынках, уменьшились. Инфляционные ожидания населения и бизнеса снизились. В этих условиях существует риск значимого отклонения инфляции вниз от цели 4% в 2021 году. Принятое решение по ключевой ставке направлено на ограничение этого риска и удержание инфляции вблизи 4%", - говорится в сообщении регулятора.