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ЦБ с 22 июня снизит ставку в рамках поддержки кредитования МСП с 3,5% до 2,5%

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Банк России принял решение о снижении с 22 июня процентной ставки по кредитам, направленным на поддержку кредитования малого и среднего предпринимательства (МСП), а также кредитования на неотложные нужды для поддержки и сохранения занятости, с 3,5% до 2,5% годовых, говорится в сообщении регулятора.

Решение касается как вновь предоставляемых, так и ранее предоставленных кредитов Банка России в рамках этих механизмов (с совокупным лимитом 500 млрд рублей).

При этом ЦБ сохранил подход по дальнейшему изменению ставки для банков в рамках этой программы: оно зависит от изменения задолженности по кредитам, предоставленным субъектам МСП, в сравнении со значением долга на 1 апреля 2020 года.

Ранее стало известно, что Совет директоров Банка России на заседании в пятницу снизил ключевую ставку на 100 базисных пунктов (б.п.) - до 4,50% годовых. Это решение совпало с ожиданиями рынка и аналитиков.

ЦБ РФ

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