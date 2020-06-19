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ЦБ РФ спрогнозировал, что банковский сектор по итогам года получит небольшую прибыль

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Российские банки по итогам июня могут получить прибыль "чуть лучше", чем показатель мая (0,5 млрд рублей). По итогам всего 2020 года банковский сектор не уйдет в минус, а получит "небольшую прибыль", заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции в пятницу.

"Майские показатели были одними из самых низких по уровню прибыли. Июнь (мы еще данные не получили) может быть чуть-чуть лучше", - сказала она.

"Что касается ожиданий по году в целом: мы не ожидаем убытков по банковской системе в целом, может быть небольшая прибыль. И с учетом того, что в первые месяцы (2020 года - ИФ) банки заработали достаточные объемы прибыли, и второй фактор, что все-таки экономика постепенно восстанавливается, мы считаем, что в конечном счете по итогам года прибыль у банков будет", - добавила Набиуллина.

Как сообщалось, российские банки в мае 2020 года сократили чистую прибыль до символических 0,5 млрд рублей с 32 млрд рублей в апреле. Исходя из данных о прибыли Сбербанка за май, без учета крупнейшей кредитной организации страны сектор в мае получил порядка 44,5 млрд рублей убытков.

Ранее Набиуллина уже говорила, что в прибыль банков РФ в 2020 году упадет, но не уйдет в минус. В прошлом году банки заработали 1,3 трлн рублей чистой прибыли.

ЦБ РФ Эльвира Набиуллина

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