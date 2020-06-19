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Россияне стали возвращать деньги на депозиты в банках

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Объем депозитов физлиц в российских банках с начала июня вырос на 1,4%, так как люди возвращают деньги в банки, сообщила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.

"В целом, если, кстати, по депозитам говорить, несмотря на все изменения, с начала года у нас произошел некоторый рост депозитов. На 1,4% с начала июня рост депозитов, то есть люди возвращают деньги на банковские счета", - сказала Набиуллина.

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Она отметила, что оценка ЦБ "заключается в том, что особенно на первоначальных этапах, когда вводились ограничительные меры, люди запасались наличными, снимали депозиты, использовали сбережения, потому что падали доходы".

"Мы знаем, что у многих людей снизились или они утратили доходы. Конечно, они в этих условиях использовали сбережения. И плюс к этому возникло перемещение в сторону оплаты наличными в условиях самоизоляции, поэтому люди тоже использовали депозиты. На наш взгляд, люди прежде всего тратят на первоочередные нужды", - сказала глава ЦБ.

По ее словам, вопрос заключается в том, что будет происходить с динамикой депозитов дальше.

"Нам будет важно понять, как предпочтения меняются, что будут делать люди дальше, даже по мере восстановления доходов: предпочтут ли они дополнительно сберегать, чтобы восстановить свои "подушки безопасности" на будущее, либо будут тратить деньги, в том числе реализуя отложенный спрос на товары и услуги, которые в силу ограничений они не могли предъявить. Поэтому тема тоже в поле нашего внимания, будет отслеживать, что происходит, как меняются предпочтения", - пояснила Набиуллина.

ЦБ РФ Эльвира Набиуллина

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