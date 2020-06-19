ЦБ РФ не стал включать в свой базовый сценарий вторую волну коронавируса

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - ЦБ РФ в своем базовом сценарии не закладывает риски второй волны коронавируса, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на брифинге в пятницу.

"Мы рассматривали разные сценарии. Мы не исключаем такого сценария (второй волны коронавируса - ИФ). Но наш базовый сценарий не включает в себя риски второй волны коронавируса", - сказала она.

"И даже если эти риски (второй волны - ИФ) реализуются, на наш взгляд, экономические последствия будут меньше, потому что экономически финансовая система, поведение людей адаптировались уже к такого рода рискам. Мы будем принимать решения в зависимости от развития ситуации", - заявила глава ЦБ.