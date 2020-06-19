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Источник узнал о планах перенести намечавшийся на сентябрь Восточный экономический форум

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Восточный экономический форум, который планировали провести во Владивостоке 2-5 сентября, будет перенесен, сообщил "Интерфаксу" источник, близкий к организаторам мероприятия.

Пандемия коронавируса

По его словам, скоро об этом будет объявлено официально. На какую дату перенесут мероприятие, он не уточнил.

Собеседник агентства допустил, что часть мероприятий, приуроченных к форуму во Владивостоке, пройдет в онлайн-формате.

С весны 2020 года из-за коронавируса в России было отменено множество массовых мероприятиий, в том числе международных. Первым в начале марта был отменен Красноярский экономический форум, намечавшийся на середину марта. Затем отменили Петербургский международный экономический форум, форум "Госзаказ" и июньский форум "Развитие парламентаризма".

Президент Владимир Путин отменил намечавшееся на 22 апреля голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы 9 мая. Парад он перенес на 24 июня, а голосование - на 1 июля.

Летом регионы начали ослаблять карантинные меры, однако глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила, что осенью возможна вторая волна эпидемии.

Владивосток ВЭФ коронавирус

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