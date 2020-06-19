Зарплаты в РФ в реальном выражении в апреле снизились на 2% впервые почти за 4 года

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Снижение реального размера (с поправкой на инфляцию) заработной платы в РФ в апреле 2020 года составило 2% в годовом выражении после роста на 5,9% в марте, 5,7% в феврале и 6,5% в январе, сообщил в пятницу Росстат.

Последний раз Росстат фиксировал годовое снижение реальных зарплат в августе 2016 года, в феврале 2019 года была зафиксирована нулевая динамика.

Среднемесячная заработная плата в РФ в номинальном выражении в апреле 2020 года составила 49 тыс. 306 рублей, увеличившись в номинальном выражении на 1% по сравнению с апрелем 2019 года, но упав на 3,5% по сравнению с мартом 2020 года.

Как сообщалось, Росстат с октября 2019 года прекратил публикацию предварительных оценочных данных по заработной плате за предыдущий месяц, теперь информация по зарплатам будет публиковаться на месяц позже, чем было.

Поэтому данные по заработным платам за апрель были опубликованы только в июне в оперативном докладе за май.

Минэкономразвития в майском варианте макропрогноза ожидало падение реальной зарплаты в РФ в 2020 году на 3,9% с ростом на 3,1% в 2021 году.