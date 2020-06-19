BMW сократит 6 тыс. сотрудников и приостановит работу с Daimler по беспилотникам

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Германский автопроизводитель Bayerische Motoren Werke AG (BMW) в пятницу объявил о намерении сократить 6 тысяч рабочих мест из-за негативных последствий пандемии коронавируса COVID-19.

В рамках этого плана компания, помимо увольнений, будет предлагать сотрудникам возможность более раннего выхода на пенсию, а также не будет продлевать временные контракты или заполнять открытые вакансии.

Кроме того, BMW приостановит сотрудничество с Mercedes-Benz (входит в Daimler) в рамках совместного предприятия для разработок в сфере технологий для самоуправляемых автомобилей, сообщает MarketWatch. Оно было создано в начале 2019 года.

В BMW в настоящее время работает около 126 тыс. человек по всему миру. Компания воспользовалась схемой укороченного рабочего дня, при которой правительство Германии частично выплачивает заработную плату сотрудникам за "потерянные" часы. В мае BMW говорила о том, что более 30 тыс. человек работают по этой схеме.

Однако в пятницу компания заявила, что ей необходимо предпринять дальнейшие действия из-за коронавирусной пандемии и ее последствий. Представитель BMW отметил, что практически все 6 тыс. сокращенных рабочих мест придутся на Германию.

Продажи автомобилей в последние месяцы упали, а крупнейшие игроки отрасли вынуждены были закрыть производства из-за вспышки заболевания и ограничительных мер, связанных с нею. В Германии в мае реализация новых машин рухнула на 50% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, в том числе вдвое снизились продажи Volkswagen, BMW и Daimler. В целом в Европейском союзе регистрация новых автомобилей упала на 52% в прошлом месяце после спада более чем на 78% в апреле.

Котировки акций BMW по итогам торгов в пятницу снизились на 0,3%. Капитализация автопроизводителя с начала текущего года упала более чем на 22% и составляет в настоящее время около 36,9 млрд евро.