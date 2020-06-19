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Выпуск золотых и серебряных украшений в РФ в мае упал на 60%

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Россия в мае 2020 года сократила производство ювелирных изделий из золота и серебра в стоимостном выражении на 59,7% по сравнению с маем прошлого года, до 2,6 млрд рублей, сообщил Росстат.

Хотя по сравнению с апрелем текущего года показатель немного, на 0,8%, подрос. В апреле в производстве золотых и серебряных украшений наблюдался спад на 65,1% по сравнению с апрелем прошлого года и на 57,5% – по сравнению с мартом текущего.

По подсчетам, всего в РФ за 5 месяцев 2020 года было произведено золотых и серебряных украшений на 23,4 млрд рублей, что на 33,6% меньше результата соответствующего периода прошлого года.

Производство серебра (необработанного или полуобработанного, или в виде порошка) в натуральном выражении в России в мае сократилось на 4,1% год к году и на 13,8% по сравнению с апрелем. Хотя по итогам 5 месяцев спад незначительный – всего 0,2%.

Производство золотосодержащих концентратов в мае выросло на 1,5% в годовом сопоставлении и на 37,4% в месячном. В общей сложности за 5 месяцев оно подскочило на 12%.

Итоги производства золота (необработанного или полуобработанного, или в виде порошка) в мае Росстат раскрыл ранее: оно увеличилось по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года на 7,4% и по сравнению с апрелем текущего года на 16,8%. Хотя всего за 5 месяцев производство золота в РФ сократилось на 2,2% по сравнению с январем-маем прошлого года.

Абсолютных показателей по производству золота и серебра Росстат не публикует.

Росстат

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