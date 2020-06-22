Рынок акций РФ подрос вслед за нефтью и золотом

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в понедельник умеренно подрос по индексам вслед за нефтью и золотом, тогда как внешние фондовые площадки подавали смешанные сигналы из-за опасений второй волны заражения коронавирусом COVID-19; индексы МосБиржи и РТС превысили уровни 2760 и 1255 пунктов соответственно.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2763,29 пункта (+0,2%, в начале торгов индекс падал ниже 2730 пунктов), индекс РТС - 1256,77 пункта (+0,6%); динамика цен основных "фишек" на "Московской бирже" оказалась разнополярной в пределах 2,8%.

Доллар просел до 69,28 рубля (-0,16 рубля).

Подорожали рублевые акции "Яндекса" (+2,8%), "Башнефти" (+2,8% и +1,1% "префы"), "Магнита" (+2,5%), ПАО "Полюс" (+2,4%), АФК "Система" (+1,9%), "Россетей" (+1,3%), "Мечела" (+0,8%), "РусГидро" (+0,8%), "Сургутнефтегаза" (+0,6%), ВТБ (+0,5%), "Норникеля" (+0,5%), "Татнефти" (+0,4%).

Подешевели акции "РусАла" (-1,8%), "Магнитогорского металлургического комбината" (-1,1%), "Газпрома" (-1%), "Ростелекома" (-0,9%), Сбербанка (-0,9%), "Новолипецкого металлургического комбината" (-0,8%), "Северстали" (-0,7%), "Аэрофлота" (-0,7%), "Мобильных телесистем" (-0,6%), "Роснефти" (-0,5%).

"Газпром" намерен использовать свободный денежный поток для выплаты дивидендов в соответствии с новой дивидендной политикой, заявил на телефонной конференции для инвесторов замначальника департамента 816, начальник управления Алексей Фиников. При этом он добавил: "Мы не исключаем, что в отдельные годы может быть использован запас ликвидности на балансе компании".

Ранее "Газпром" принял новую дивидендную политику, согласно которой на дивиденды планируется направлять 50% от чистой прибыли по МСФО с корректировкой на неденежные статьи.

По словам аналитика Альфа-банка Джона Волша, нефть за неделю ощутимо выросла на фоне обязательств стран ОПЕК+ придерживаться квот по сокращению добычи, однако давление на рынок акций РФ оказывают опасения по поводу восстановления мировой экономики. На внешних рынках сохраняется неопределенность в связи с увеличением числа инфицированных COVID-19 в США, Германии и Китае (в минувшие выходные Всемирная организация здравоохранения сообщила о рекордном увеличении числа заболевших). На этом фоне инвесторы предпочитают уходить в защитные активы, в том числе в акции золотодобывающих и энергетических компаний, считает эксперт.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, на внешних площадках вновь проявляется неуверенность из-за растущей вероятности второй волны COVID-19. Центральные банки готовы залить любое обострение на рынке деньгами, но пока это не помогает ликвидировать вирусную опасность. В США семь штатов сообщают о рекордных цифрах заболевших, что грозит повторным введением ограничительных мер. Российский рынок акций пока реагирует на это достаточно сдержанно, так как нефть воздерживается от значимого падения.

Акции "Полюса" выросли вслед за ценами на золото, бумаги "Аэрофлота" оставались под давлением на фоне падения авиаперевозок на 48% в первые пять месяцев года. Подросли акции "КАМАЗа" (+0,9%) - компания планирует в период с 2021 по 2025 год потратить до 50 млрд рублей на развитие, включая сегмент беспилотного транспорта. В 2020 году будет инвестировано до 10 млрд рублей, в том числе на создание газового двигателя. Активность торговли на рынке в целом в понедельник оставалась невысокой.

Европейские индексы начинали день неуверенно, а затем показали более акцентированное снижение. Институт Роберта Коха сообщает, что индекс репродукции COVID-19 взлетел до 2,88, что означает резкое распространение инфекции. В то же время выросла нефть, хотя опасения по поводу второй волны COVID-19 являются негативным фактором, так как возвращение некоторых ограничительных мер способно привести к замедлению восстановления спроса. Во всяком случае, текущее повышение цен пока не привело к оптимизму американских нефтяников (в США число активных буровых продолжает сокращаться), отмечает аналитик.

В тоже время американский рынок акций в понедельник пытается расти - идея V-образного восстановления экономики пока не оставляет инвесторов, хотя текущие темпы восстановления уже не подтверждают такие надежды. Впрочем, показатели деловой активности все же улучшаются (чикагский индекс национальной активности вырос в июне до 2,61 пункта с минус 17,89 пункта в мае). Американский рынок вполне может себе позволить дальнейший рост на твердых заверениях ФРС о любой безграничной поддержке в ответ на кризис. Впрочем, приближается конец квартала, а это означает, что в ближайшем будущем компании начнут отчитываться и выдавать прогнозы на будущее. Риски второй волны COVID-19 могут негативно сказаться на основных экспортных рынках для отечественных компаний, считает Кочетков.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, индексы МосБиржи и РТС к концу торгов вышли в небольшой "плюс" на фоне роста нефти и цен на золото (фьючерсы на драгметалл стремятся к апрельскому пику $1788 за унцию на фоне ослабления доллара и рисков усугубления ситуации с коронавирусом).

В США индексы пытаются расти, несмотря на увеличение числа новых случаев заболевания коронавирусом в таких штатах, как Калифорния, Техас и Флорида. США остаются страной с самым высоким числом заболевших в мире. В Европе обеспокоены темпами новых заражений в Великобритании и Германии. В остальном статистика показала увеличение индекса потребительского доверия еврозоны в июне с минус 18,8 пункта до минус 14,7 пункта (ожидалось минус 15 пунктов).

Индексы МосБиржи и РТС пока остаются в диапазонах 2700-2800 и 1200-1270 пунктов соответственно. Краткосрочная техническая картина не претерпела изменений, а среднесрочные "быки" продолжают ожидать более высоких уровней. Во вторник ожидается публикация предварительных индексов деловой активности в Европе и США за июнь, которые, вероятно, покажут замедление темпов падения, но останутся ниже ключевой отметки 50 пунктов. Возможные сюрпризы в ту или иную сторону могут определить ход торгов. Ориентир по индексу МосБиржи на вторник - 2700-2790 пунктов, считает Кожухова.

Начальник отдела персонального брокерского обслуживания компании "БКС брокер" Сергей Кучин полагает, что увеличение числа случаев заболеваний коронавирусом в ряде крупных экономик вместе с ростом геополитических рисков может на этой неделе изменить позитивный настрой на рынках. Таким образом, растет вероятность коррекции как в ценах на нефть, так и в российских активах.

По данным Baker Hughes, количество активных буровых установок в США сократилось за неделю на 13 единиц - до 266 штук, в том числе более чем на 700 единиц относительно прошлого года и более чем на 70% по сравнению с 682 установками в начале марта. Значительное падение активности объясняется влиянием коронакризиса на нефтяные рынки, в то время как цены в США в апреле упали достаточно сильно, чтобы работа добывающих скважин была остановлена.

Ввиду быстрого восстановления нефти до $40 за баррель американский рынок бурения скоро найдет свое "дно", и количество буровых в США начнет восстанавливаться. На этой неделе нефть будет двигаться в диапазоне $38-44 за баррель, однако возврат к бурению в США и потенциальное возобновление остановленной добычи могут привести к очередному падению цен на горизонте одного-двух месяцев, считает эксперт.

Глобальная пандемия COVID-19 все еще остается в силе, а мировые центробанки отвечают на слабость экономик новыми стимулирующими мерами. Восстановление рынков после мартовского провала завершено, и теперь можно ожидать повышенной волатильности в ближайшей перспективе, по мере определения дальнейшего тренда на рынках. Инвесторы ищут признаки устойчивого экономического восстановления и начала роста прибылей корпораций. Предварительные индексы PMI крупнейших экономик за июнь, которые будут опубликованы во вторник, могут сыграть ключевую роль в понимании текущего состояния экономик - в настоящий момент рынки закладывают позитивные ожидания. Поддержку российскому рынку акций в ближайший месяц способен оказать дивидендный сезон, считает Кучин.

В понедельник на фоне сохранения опасений по поводу продолжающегося распространения коронавируса снизилась фондовая Азия (японский Nikkei 225 просел на 0,2%, китайский Shanghai Composite - на 0,1%, гонконгский Hang Seng потерял 0,5%), "минусует" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 просели на 0,6-0,8%), однако растет Америка (индекс S&P 500 прибавил 0,2% и превысил 3100 пунктов).

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в воскресенье сообщила о более чем 183 тыс. новых случаев заражения за сутки - это рекордный показатель. Наибольшее число заражений зафиксировано в Бразилии и США.

Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейсус заявил в минувшую пятницу, что мир вступил в новую опасную фазу распространения коронавируса на фоне стремлений стран возобновлять экономическую и социальную деятельность и ослаблять ограничительные меры.

Нефть к вечеру в понедельник вернулась к росту; цена августовской Brent к 18:50 МСК находилась на $0,3 выше уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ 19 июня. Стоимость августовских фьючерсов на Brent составила $42,63 за баррель (+1% и +1,6% в пятницу), августовская цена WTI - $40,3 за баррель (+1,2%).

За минувшую неделю Brent прибавила в цене 8,9%, WTI - 9,6%.

Цены на нефть поддерживал оптимизм относительно выполнения сделки ОПЕК+. Ирак и Казахстан в четверг представили мониторинговому комитету ОПЕК+ планы компенсации неисполненных обязательств по сокращению нефтедобычи, другим странам было дано время до 22 июня на представление своих планов.

Также в пятницу нефтяные цены поддержали новости о переговорах лидеров стран Евросоюза о создании фонда экономического восстановления объемом 750 млрд евро ($840 млрд) и о спаде напряженности в отношениях между США и Китаем.

Количество действующих нефтегазовых буровых установок в США на прошлой неделе сократилось на 13 штук по сравнению с предыдущей неделей - до 266 единиц. Годом ранее в стране действовало 967 установок.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" в понедельник выросли акции ПАО "ТНС энерго Кубань" (+7,6%), ПАО "Южуралникель" (+5,7%), "М.Видео" (+4,8%), "Транснефти" (+3,7%), "Русснефти" (+3,4%), GDR X5 Retail (+3%), ГДР TCS (+2,7%), акции "Селигдара" (+2%).

Подешевели "префы" "Ленэнерго" (-2,9%), акции "ТГК-2" (-2,8%), "МРСК Сибири" (-2,6%), АДР Qiwi (-2,2%), акции Мособлбанка (-1,8%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 59,989 млрд рублей (из них 11,718 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).