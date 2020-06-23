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Fitch подтвердило рейтинги "Газпром нефти" на уровне "BBB" со "стабильным" прогнозом

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валюте ПАО "Газпром нефть" на уровне "BBB" со "стабильным" прогнозом.

Краткосрочный РДЭ в иностранной валюте подтвержден на уровне "F2", говорится в пресс-релизе Fitch.

"Рейтинги "Газпром нефти" принимают во внимание сильный деловой профиль компании при крупных объемах добычи и интеграции с операциями нефтепереработки, низкий уровень операционных расходов, гибкость капиталовложений и прогрессивное налогообложение в России, которое частично компенсирует волатильность нефтяного рынка, а также риски, связанные с ведением бизнеса в РФ", - говорится в пресс-релизе агентства.

"Несмотря на то, что падение цен на нефть в условиях пандемии коронавирусной инфекции негативно скажется на операционной прибыли "Газпром нефти", мы ожидаем сохранения сильных показателей кредитоспособности компании: чистый леверидж по денежным средствам от операционной деятельности (FFO) будет составлять менее 2x в 2021-2023 гг.", - отмечают эксперты Fitch.

Рейтинг "Газпром нефти" находится на одном уровне с рейтингом ее материнской структуры ПАО "Газпром" ("BBB/стабильный").

"Мы оцениваем взаимосвязь двух компаний как сильную, что обусловлено прочными юридическими связями, а также тесными отношениями в стратегических и операционных аспектах", - говорится в пресс-релизе.

Кредитоспособность "Газпром нефти" на самостоятельной основе оценивается агентством на уровне "bbb".

Fitch Газпром

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