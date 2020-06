Фондовый рынок США вырос во главе с акциями техсектора, Nasdaq достиг рекорда

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы повысились по итогам торгов в понедельник, несмотря на волатильное начало дня, при этом Nasdaq Composite достиг рекордного уровня закрытия, чему способствовал рост акций технологических компаний.

Инвесторы по-прежнему возлагают надежды на быстрое восстановление экономики США, несмотря на признаки ускорения распространения коронавируса в стране и за ее пределами.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в минувшее воскресенье сообщила о более 183 тыс. новых случаев заражения COVID-2019 за сутки - это рекордный показатель. Наибольшее число заражений зафиксировано в Бразилии и США.

Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сказал в пятницу, что мир вступил в новую опасную фазу распространения коронавируса на фоне стремления стран возобновить экономическую и социальную деятельность и ослабить ограничительные меры.

В Пекине развернута кампания комплексного повсеместного тестирования населения на предмет выявления инфицированных COVID-19, сообщил журналистам заместитель заведующего орготделом пекинского горкома КПК Чжан Цян. Эта мера продиктована новой вспышкой инфекции, которая начала распространяться в городе с 11 июня.

В пятницу в США было выявлено 30 тыс. новых случаев COVID-19 - это максимальное количество подтвержденных заражений за сутки с 1 мая, по данным американского университета Джонса Хопкинса. Власти Аризоны, Флориды, Калифорнии и Невады в пятницу также сообщили об очередном рекордном приросте новых случаев заражения коронавирусом, пишет CNBC.

Рост числа заразившихся в некоторых штатах вынудил компанию Apple Inc. вновь закрыть некоторые из ее магазинов в стране. Тем временем крупнейшие круизные компании продлевают приостановку своих круизов.

"Количество инфицированных вирусом растет, - отмечает главный инвестиционный стратег Robert W. Baird & Co Брюс Биттлз, слова которого приводит MarketWatch. - Но не до такой степени, чтобы ожидать повторного закрытия экономики".

Продажи на вторичном рынке жилья в США в мае упали на 9,7% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 3,91 млн домов в пересчете на годовые темпы, что является минимумом с октября 2010 года, говорится в отчете Национальной ассоциации риэлторов (NAR).

Консенсус-прогноз экспертов предусматривал менее резкое снижение продаж по сравнению с апрельским уровнем в 4,33 млн домов - на 3%, до 4,12 млн, свидетельствуют данные Trading Economics.

Эксперты не ожидают скорого увеличения продаж до февральского уровня, который был максимальным за 13 лет, однако отмечают сигналы оживления рынка на фоне рекордно низких ставок по ипотеке. В связи с этим в ближайшие месяцы можно ожидать быстрого роста продаж, отмечают в NAR.

Акции Apple в понедельник подорожали на 2,6%, оказавшись в числе лидеров роста среди компаний, входящих в расчет индекса Dow Jones Industrial Average. Технологический гигант на ежегодной конференции для разработчиков WWDC в Сан-Хосе, штат Калифорния, представил новые версии операционных систем для iPhone, iPad, Mac и Apple Watch.

Цена бумаг Microsoft Corp. и Netflix Inc. повысилась на 2,8% и 3,2% соответственно, а бумаги Amazon.com Inc. прибавили 1,5%.

Котировки акций Gap Inc. подскочили на 8,3% благодаря повышению их рейтинга аналитиками Wells Fargo. Акции Walmart Inc. прибавили в цене 1,5% на фоне улучшения их рейтинга аналитиками UBS.

В то же время акции Carnival Corp. подешевели на 3,4%, после того как оператор круизных лайнеров объявил о продлении срока приостановки своей работы в Северной Америке до 30 сентября. На прошлой неделе аналогичное заявление сделал другой круизный оператор - Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. Цена бумаг этой компании снизилась на 6,2%.

Капитализация American Airlines Group Inc. упала на 6,8%, после того как авиаперевозчик сообщил о привлечении нового финансирования. Акции конкурирующих United Airlines Holdings Inc. и Delta Air Lines Inc. потеряли в цене 0,8% и 0,7% соответственно.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов поднялся на 153,50 пункта (0,59%) - до 26024,96 пункта.

Standard & Poor's 500 прибавил 20,12 пункта (0,65%) и составил 3117,86 пункта.

Nasdaq Composite вырос на 110,35 пункта (1,11%) - до рекордных 10056,47 пункта. При этом индекс повышается седьмую сессию подряд, что является самой длительной чередой роста с 26 декабря 2019 года, по данным Dow Jones Market Data.