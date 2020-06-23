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Малому и среднему бизнесу собрались дать право на внесудебную рассрочку долгов до 15 млн руб.

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) и индивидуальные предприниматели (ИП), наиболее пострадавшие от пандемии COVID-19, но не подпавшие под действие моратория на банкротство, смогут однократно воспользоваться ограниченной внесудебной рассрочкой на оплату долгов.

Соответствующие поправки ко второму чтению законопроекта (N961114-7) опубликованы в базе документов Госдумы. Сам законопроект в мае 2020 года внесли зампред Совета Федерации Андрей Турчак, лидер думской фракции "Единая Россия" Сергей Неверов и депутат Александр Хинштейн. Они предлагали минимизировать негативные последствия от пандемии для наиболее уязвимых категорий граждан и организаций.

Согласно доработанному ко второму чтению законопроекту, приставы смогут по заявлению должников предоставлять им единоразовую рассрочку в уплате долгов по исполнительным документам, поступившим до 1 октября 2020 года. Внесудебная рассрочка для ИП и МСП распространяется на исполнительные листы о взыскании долгов на сумму не более 15 млн рублей. Она не действует в отношении долгов по возмещению вреда здоровью, компенсации морального вреда, по выплате выходных пособий и зарплате. Рассрочка предоставляется на срок, указанный в заявлении, но не более чем на 12 месяцев и не позднее чем до 1 августа 2021 года. На внесудебную рассрочку не смогут рассчитывать компании и ИП, которые подпали под действие моратория на банкротство - они имеют право получить рассрочку через суд.

Для пенсионеров внесудебная рассрочка будет действовать в отношении долгов по кредитам и займам не более 1 млн рублей. Обязательные условия: у них не должно быть иных доходов, кроме пенсии, размер которой составляет не более двух минимальных размеров оплаты труда (МРОТ), а также кроме единственного жилья не иметь иной недвижимости. Рассрочка будет предоставляться "не более чем на 24 месяца и не позднее, чем до 1 июля 2022 года", говорится в проекте.

Рассрочка предполагает ежемесячное погашение долга равными частями. При нарушении должником графика платежей она отменяется, и далее исполнительное производство осуществляется в общем порядке.

На время рассрочки должникам запрещается становиться поручителями, выдавать гарантии и продавать или отчуждать свое имущество. Юрлицам проект запрещает выплачивать дивиденды и совершать иные платежи по эмиссионным ценным бумагам, доходы по долям (паям), распределять прибыль между учредителями (участниками).

Кроме того, до конца 2020 года приставы не смогут изымать и арестовывать у граждан-должников движимое имущество, которое находится по месту их жительства (пребывания). Исключение сделано для автомобилей, мотоциклов, мопедов и легких квадрициклов, трициклов и квадрициклов и самоходных машин. Таким образом, приставам нельзя будет изымать, к примеру, мебель, оборудование и животных.

При этом приставы смогут налагать запрет на совершение регистрационных действий в отношении имущества, права на которое подлежат государственной регистрации.

Законопроект планируется рассмотреть во втором чтении на заседании Госдумы 23 июня.

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