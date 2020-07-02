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Правительство выделит 4 млрд рублей на создание рабочих мест в регионах

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Правительство выделит 4 млрд рублей на создание дополнительных временных рабочих мест, эти деньги направят в регионы на частичное возмещение расходов на зарплаты, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Экономический кризис

Речь идет о мерах по одновременному трудоустройству 80 000 человек, оказавшихся без работы или на грани увольнения.

По словам премьера, тем, кто обратится в службы занятости, предолжат вакансии в строительстве, агропромышленном комплексе или на транспорте, в ЖКХ, в сфере благоустройства территорий, а также в соцслужбах по уходу за пожилыми людьми.

На предприятиях, где сотрудников перевели в режим неполной занятости, для этих людей постараются организовать дополнительную временную работу, добавил он.

Хроника 27 января – 02 июля 2020 годаЭкономический кризис
Михаил Мишустин правительство коронавирус

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