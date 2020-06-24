В ЕС изменятся существующие 30 лет правила акциза на алкоголь

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - В Европейском союзе изменятся существующие 30 лет нормы налогообложения алкоголя. Обновленные правила предварительно одобрил Комитет постоянных представителей ЕС.

"Обновленные правила... улучшат деловую среду и сократят затраты для мелких производителей алкоголя, учитывая соображения охраны здоровья и эффективности сбора налогов", - говорится в коммюнике Совета ЕС.

Реформа повышает с 2,8 до 3,5 спиртовых градусов пороговое значение крепости пива, которое может облагаться по пониженной ставке. Это, по мнению авторов, стимулирует потребителей выбирать менее крепкие алкогольные напитки.

Специальный режим пониженных акцизов для мелких производителей пива и этилового спирта распространяется на производителей других сброженных напитков, таких, как сидр. В ЕС создается единая система сертификации для подтверждения статуса независимых мелких производителей, уточняются условия освобождения от акциза на денатурированный спирт и т. д.

В ЕС доход от акцизов целиком поступает в страну, в которой они уплачиваются. С 1992 года в странах союза действуют общие правила, в частности, минимальные ставки акцизных сборов.