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Депутаты согласились отменить акциз на спирт для производителей антисептиков

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект об отмене акциза на спирт для производителей гелей-антисептиков на основе этилового спирта. Законопроект № 984546-7 позволит им получить свидетельства о регистрации в налоговом органе для возмещения этого акциза.

Пандемия коронавируса

Правительство внесло его в палату в июле. Он вносит изменение в статью Налогового кодекса с перечнем видов деятельности, при занятии которыми компаниям выдается свидетельство о регистрации организации, совершающей операции с денатурированным спиртом.

Производители антисептиков на спирту в виде гелей и крем-гелей смогут получить это свидетельство при условии, что у них есть право собственности или оперативного управления на мощности по хранению этилового спирта, а также по производству, хранению и отпуску антисептиков.

В условиях пандемии спрос на антисептики взлетел, многие организации обязаны их закупать для сотрудников и клиентов. В правительстве обнаружили, что производители гелей вынуждены платить акциз на закупку спирта, и решили освободить их от этого налога.

При наличии свидетельства организации, совершающей операции с денатурированным спиртом, компании смогут добиться возврата акциза при подтверждении целевого использования спирта.

Если закон будет принят, он вступит в силу через месяц после официального опубликования.

Правительство Госдума коронавирус

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