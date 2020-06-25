Olympus уйдет с рынка фотоаппаратов

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Японская Olympus продаст бизнес по производству фототехники, основанный 84 года назад, и сфокусируется на выпуске медицинского оборудования.

Olympus сообщила, что продаст это подразделение фонду прямых инвестиций Japan Industrial Partners Inc. Сумма сделки не раскрывается, стороны рассчитывают закрыть ее до конца текущего года.

Olympus выпустила свой первый фотоаппарат в 1936 году и в течение многих лет входила в число крупнейших мировых производителей фототехники. Пик ее успеха пришелся на 70-е годы, когда известные фотографы рекламировали фотокамеры Olympus на телевидении.

В 90-е годы компания переключилась на выпуск цифровых камер и в начале 2000-х занимала второе место на этом рынке, уступая только Sony Corp, пишет The Wall Street Journal.

Еще в 2007 году этот бизнес принес Olympus $3 млрд выручки, однако в дальнейшем ситуация начала быстро меняться: спрос на камеры резко сократился с развитием рынка смартфонов. В фингоду, завершившемся 31 марта, подразделение по выпуску фототехники принесло компании лишь чуть более $400 млн выручки. При этом оно оставалось убыточным последние три года.

Меры сокращения расходов, принимавшиеся компанией в условиях "ухудшения операционной среды, связанного, в том числе, с резким падением объема рынка в связи с развитием смартфонов", не смогли вернуть подразделение на прибыльный уровень, говорится в сообщении Olympus.

Компания начала реструктуризацию после того, как ранее в этом году американский хедж-фонд ValueAct Capital Management, владеющий 5%-ной долей Olympus, ввел двух директоров в совет компании.

После продажи подразделения по выпуску фототехники Olympus полностью сосредоточится на производстве медицинского оборудования диагностической визуализации, в том числе эндоскопов.