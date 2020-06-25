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Рост заказов на товары длительного пользования в США в мае побил шестилетний рекорд

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Объем заказов на товары длительного пользования в США в мае подскочил на 15,8% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные министерства торговли страны.

Это максимальные темпы повышения с июля 2014 года. Аналитики в среднем прогнозировали рост на 10,9%, сообщает Trading Economics.

При этом, согласно пересмотренным данным, в апреле падение заказов составляло 18,1% (самое значительное сокращение с августа 2014 года) против ранее объявленного снижения на 17,2%.

Заказы без учета транспортного оборудования в прошлом месяце выросли на 4%, без учета военного оборудования - на 15,5%.

В то же время заказы на транспортное оборудование взлетели на 80,7%, в основном из-за повышения спроса на транспортные средства и запасные части к ним (на 27,5%).

Между тем объем заказов без учета самолетов и военного оборудования, служащий индикатором капиталовложений бизнеса, увеличился на 2,3%.

К товарам длительного пользования относится продукция, срок службы которой составляет не менее трех лет.

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