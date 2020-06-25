Цена газа "Газпрома" для Китая в апреле упала на 10%

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Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Цена поставок российского газа в Китай по магистрали "Сила Сибири" в апреле снизилась до $182,7 за тысячу кубометров, тогда как все зимние месяцы и март она держалась выше $200. Это следует из данных Генеральной администрации по таможне Китайской народной республики и Федеральной таможенной службы России.

Первые поставки были осуществлены в ноябре по цене $212,2 за тысячу кубометров. Затем цена снизилась до уровня чуть выше $200 за тысячу кубометров.

Контракт на поставку газа по "Силе Сибири" привязан к цене мазута и газойля с 9-месячным лагом.

В феврале на Дне инвестора "Газпрома" в Нью-Йорке зампред "Газпрома" Елена Бурмистрова в очередной раз назвала цену китайского контракта строжайшим секретом концерна: "Нам часто задают вопрос о цене газа, которая прописана в контракте между "Газпромом" и КННК. Но ценовые параметры мы, к сожалению, не раскрываем, поскольку это оговорено условиями контракта, это коммерческая тайна".

Другими словами советовал не приближаться к этой тайне предшественник Бурмистровой Александр Медведев. В 2014 году, спустя несколько дней после подписания контракта он говорил: "Теперь каждая домохозяйка хочет знать цену газа, но это неуместно".

Тем не менее, именно цена китайского контракта сейчас является одной из немногих хороших новостей для российской газовой компании (на фоне того, что средняя цена поставок "Газпрома" на экспорт, по данным ФТС, в апреле упала до $109).

Агентство Fitch Ratings недавно отметило: "Газпром" никогда не раскрывал явно цену китайского контракта, но мы считаем, что в настоящее время она выше, чем его цена в Европе". Аналитики Fitch полагают, что после выхода на плато поставок в 38 млрд куб. м в год контракт будет вносить вклад в EBITDA "Газпрома" от $3 млрд до $4 млрд (в зависимости от конъюнктуры цен на нефть).