"Коммерсантъ" узнал о несогласии Минприроды лицензировать таймырские газовые участки

Ими интересуется "Роснефть" в рамках своего проекта "Восток Ойл"

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Профильные министерства разошлись в оценке целесообразности лицензирования газовых участков на Таймыре, которые хочет получить "Роснефть" для транспортировки СПГ по Севморпути в рамках ее проекта "Восток Ойл", пишет "Коммерсантъ".

Чиновники опасаются, что в будущем поставки "Роснефти" могут составить конкуренцию трубопроводному экспорту "Газпрома".

Речь идет о Дерябинском, Турковском участках, а также участке, включающем Казанцевское месторождение с запасами 128 млрд кубометров газа.

В письме главы Минприроды Дмитрия Кобылкина вице-премьеру Виктории Абрамченко говорится, что вопрос о наращивании поставок по Севморпути нужно решать с учетом прогнозов экономической ситуации на целевых рынках. Он считает, что решение должно исключить "конкуренцию морских и трубопроводных поставок углеводородов на целевых рынках", а лицензирование запрошенных участков "целесообразно осуществлять после подтверждения наличия гарантированных рынков сбыта".

В Минприроды газете сообщили, что решение по выставлению участков на торги пока не принято. В Минэнерго и "Газпроме" от комментариев отказались, в "Роснефти" на запрос не ответили.

"Газпром" обладает монополией на трубопроводный экспорт газа и неоднократно выражал недовольство планами как "Роснефти", так и НОВАТЭКа по наращиванию экспорта СПГ, опасаясь, что в результате цена газа снизится.

В июльском письме главного исполнительного директора "Роснефти" Игоря Сечин к Абрамченко отвергается возможность конкуренции СПГ с трубопроводным газом в долгосрочной перспективе. Сечин считает, что российский СПГ конкурирует лишь с зарубежными СПГ-проектами.

У ведомств есть и иные претензии к предложению "Роснефти" провести аукцион на таймырские участки.

Так, компания выступает за аукцион с особыми условиями: претендент обязан иметь другие добывающие активы в Красноярском крае, а также в будущем должен будет транспортировать добытый газ по СМП на газовозах российской постройки.

ФАС с такими условиями не согласна, так как они сужают круг участников аукциона до одной "Роснефти", что "потенциально содержит признаки ограничения конкуренции и может препятствовать развитию газоснабжения региона", следует из письма Кобылкина.

Кроме того, Минэнерго считает, что участки, которые хочет получить "Роснефть", могут быть использованы для газоснабжения Норильска и его городов-спутников. Сечин в своем письме Абрамченко отвергает этот довод, указывая, что запасов действующих месторождений, которые снабжают Норильск, при текущем уровне потребления хватит на 100 лет вперед.

Ранее Минприроды отмечало, что указанные участки частично расположены на природоохранной территории регионального значения. Однако из письма Кобылкина следует, что, по мнению властей Красноярского края, участки лежат вне ее границ.