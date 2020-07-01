Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:33Заразились
на 01.07В России 654 405+6 556В мире 10 475 838+173 786

Российским банкам придется сообщать в ЦБ об иностранных поставщиках платежных услуг

Российским банкам придется сообщать в ЦБ об иностранных поставщиках платежных услуг
Фото: Reuters

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Российские банки с 1 июля 2020 года должны направлять в ЦБ информацию об иностранных поставщиках платежных услуг, соответствующий закон был принят в июле 2019 года.

В будущем эти сведения будут использоваться для формирования реестра иностранных поставщиков платежных услуг.

Как сообщалось, в апреле 2020 года корпорация "МаниГрам Пэймент Системс" стала первым оператором в реестре операторов иностранных платежных систем ЦБ РФ, следует из материалов регулятора. Компания, являющаяся оператором системы Moneygram, была включена в реестр 24 апреля.

В июле 2019 года был принят закон, меняющий правила работы в РФ операторов иностранных платежных денежных систем, а также поставщиков иностранных платежных услуг. Изменения вносились в закон "О национальной платежной системе".

Закон устанавливает, что такие платежные системы должны иметь представительство или филиал в РФ, входить в реестр Центробанка РФ, который для них должен определить правила работы. Закон определяет порядок контроля со стороны ЦБ за соблюдением операторами иностранных платежных систем законодательства. В частности, ЦБ вправе запрашивать и получать от представителя оператора иностранной платежной системы документы и иную необходимую информацию, в том числе содержащую персональные данные.

Центробанк Банк России МаниГрам Пэймент Системс

Новости

Petropavlovsk'ая крепость снова держит осаду. Обобщение

"Газпром" вернул Польше переплату за газ по решению Стокгольмского арбитража

"Газпром" вернул Польше переплату за газ по решению Стокгольмского арбитража

Бензин на АЗС России продолжает локально дорожать третью неделю подряд

Евро превысил отметку в 80 рублей впервые с 14 мая

"Аэрофлот" привлечет под госгарантии пятилетний кредит Сбербанка на 31 млрд руб.

Тиньков переболел COVID-19 на фоне лейкемии и не собирается продавать бизнес

Тиньков переболел COVID-19 на фоне лейкемии и не собирается продавать бизнес
Экономический кризис

Доллар поднялся выше 71 рубля впервые с 28 мая

Экономический кризис

Cirque du Soleil подал заявление о защите от банкротства

Cirque du Soleil подал заявление о защите от банкротства

Hyundai начал строить завод автомобильных двигателей в Петербурге

В период самоизоляции 38% россиян впервые совершили покупки в интернете

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');