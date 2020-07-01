Российским банкам придется сообщать в ЦБ об иностранных поставщиках платежных услуг

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Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Российские банки с 1 июля 2020 года должны направлять в ЦБ информацию об иностранных поставщиках платежных услуг, соответствующий закон был принят в июле 2019 года.

В будущем эти сведения будут использоваться для формирования реестра иностранных поставщиков платежных услуг.

Как сообщалось, в апреле 2020 года корпорация "МаниГрам Пэймент Системс" стала первым оператором в реестре операторов иностранных платежных систем ЦБ РФ, следует из материалов регулятора. Компания, являющаяся оператором системы Moneygram, была включена в реестр 24 апреля.

В июле 2019 года был принят закон, меняющий правила работы в РФ операторов иностранных платежных денежных систем, а также поставщиков иностранных платежных услуг. Изменения вносились в закон "О национальной платежной системе".

Закон устанавливает, что такие платежные системы должны иметь представительство или филиал в РФ, входить в реестр Центробанка РФ, который для них должен определить правила работы. Закон определяет порядок контроля со стороны ЦБ за соблюдением операторами иностранных платежных систем законодательства. В частности, ЦБ вправе запрашивать и получать от представителя оператора иностранной платежной системы документы и иную необходимую информацию, в том числе содержащую персональные данные.