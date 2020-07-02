Добыча "Газпрома" в июне упала на 18%

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Добыча газа "Газпрома" продолжает непрерывное падение с начала катастрофического 2020 года. В июне, правда снижение было на 18%, а не на 21%, как в мае и апреле, но производство летом определяется не только потребностями рынка, а еще и графиком ремонтных работ.

Как свидетельствуют расчеты "Интерфакса" на основе оперативных данных ЦДУ ТЭК, в июне 2020 года группа добыла около 30 млрд куб. м после 36,01 млрд кубометров в июне 2019 года.

Это также ниже показателя июня 2018 года (35,71 млрд кубометров), 2017 года (34,29 млрд кубов), но выше, чем за июнь 2016 года (25,09 млрд кубометров).

За первое полугодие 2020 года добыча "Газпрома" (221 млрд кубометров) снизилась по отношению к январю-июню 2019 года уже на 37,7 млрд куб. м (это добыча за целый календарный месяц).

Год

В 2019 году "Газпром" сумел добыть 500,14 млрд куб. м газа, преодолев полутриллионный рубеж после семилетнего перерыва. Однако с начала 2020 года наследие теплой зимы в период восстановления запасов в хранилищах, "карантин" экономики Европы и России из-за коронавируса снова отбрасывают добычу "Газпрома" в зону четырех сотен миллиардов кубометров. С учетом среднего темпа снижения добычи с начала года итоговую цифру добычи 2020 года можно намечать на уровне 430 млрд куб. м, а то и ниже.

На рынки давит наследие второй подряд теплой зимы. За сезон 2019/2020 года из хранилищ в России было выбрано 32,608 млрд куб. м, что на 12,12 млрд куб. м меньше, чем за сезон 2018/19 (44,732 млрд куб. м); что и говорить об отборе сезона 2017/18 (48,749 млрд куб. м).

Еще хуже ситуация в хранилищах Европы в них остатки на момент завершения сезона отбора превысили на 13 млрд куб. м уровень на тот же момент 2019 года и на 28 млрд куб. м среднее значение за последние пять лет.

"Газпром" в преддверии минувшей зимы, всерьез готовясь к прекращению транзита газа через Украину, создал в европейских подземках рекордные запасы в объеме 11,4 млрд куб. м (7,6 млрд куб. м из которых продал по РЕПО Газпромбанку). Возврат этих объемов продолжится до осени – значит по-прежнему "Газпром" будет размещать на рынке газ, который он по статистке уже продал в 2019 году.

Внешние рынки

Через Украину "Газпром" прокачал в июне 4,71 млрд куб. м после 4,618 млрд куб. м в мае. Среднесуточный транзит поднялся до 157 млн куб. м с 149 млн куб. м в мае. Рост произошел под влиянием единовременного фактора - профилактического ремонта на альтернативном Украине "Турецком потоке" в последнюю неделю июня. Контракт на транзит на 2020 год предусматривает прокачку 65 млрд куб. м, что в пересчете на сутки составляет 178 млн куб. м.

На европейском рынке спотовые котировки на голландской TTF (она задает ценовой тренд по всему миру) сейчас находятся на уровне $66 за тысячу кубометров, или $1,84 за mbtu.

На американском Henry Hub - $1,68 за mbtu, и эта разница не способна компенсировать расходы на сжижение, перевозку и регазификацию.

Поставки СПГ на европейский рынок в июне 2020 года снизились по отношению к июню 2019 года (на 11%) - впервые с февраля 2018 года (то есть за почти за два с половиной года). В том числе на рынки поставки российского трубопроводного газа (Европа без учета Испании и Португалии) - на 16%.