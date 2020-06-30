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"Турецкий поток" возобновил работу после профилактики

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Черноморский газопровод из России на запад Турции "Турецкий поток" в понедельник утром заработал после недельной профилактики, сообщают европейские газотранспортные операторы.

Транспортировка газа по обеим ниткам газопровода "Турецкий поток" была приостановлена с утра 23 июня до утра 29 июня для проведения ежегодного комплекса работ по техническому обслуживанию и базовой диагностике.

Планово-профилактические работы прошли на объектах берегового примыкания в Анапе и на приемном терминале в Кыйыкее. Проводилось ежегодное техническое обслуживание оборудования обоих объектов и проверялись системы аварийной защиты и датчиков.

"Турецкий поток" проектной мощностью 31,5 млрд куб. м газа в год снабжает газом запад Турции, а также Болгарию, Грецию и Македонию.

Одна из его ниток предназначена для турецкого рынка, другая – для стран юга Европы. С начала года в Европу по магистрали поставлено около 2,5 млрд куб. м (втрое меньше возможностей трубы – 15,75 млрд куб. м в год). Однако вскоре газ "Турецкого потока" должен прийти в Сербию, а затем в Венгрию и Австрию, что увеличит загрузку магистрали.

Поставки газа по "Турецкому потоку" на турецкий рынок в феврале составляли около 17 млн куб. м в сутки, в марте – 6 млн куб. м сутки, в апреле – 5 млн куб. м сутки тогда как суммарная мощность магистрали составляет 86 млн куб. м в сутки, а нитки для "Турецкого рынка" – 43 млн куб. м в сутки.

Турецкий поток

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