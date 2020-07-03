Акции "Аэрофлота" упали на 2,3% на рекомендации не выплачивать дивиденды за 2019 год

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Акции "Аэрофлота" упали в начале торгов на Московской бирже на 2,3% (до 80,1 рубля за штуку) на новостях о рекомендации совета директоров компании не выплачивать дивиденды за 2019 год.

Совет директоров "Аэрофлота" на заочном заседании в четверг рекомендовал годовому собранию акционеров не выплачивать дивиденды за 2019 год, следует из сообщения компании. "Одобрить и рекомендовать предстоящему 27 июля 2020 года очередному годовому общему собранию акционеров ПАО "Аэрофлот" в связи со значительным негативным влиянием на деятельность ПАО "Аэрофлот" кризисной ситуации, вызванной пандемией коронавируса, дивиденды на акции ПАО "Аэрофлот" по результатам 2019 финансового года не объявлять и не выплачивать", - говорится в сообщении.

Более 51% акций "Аэрофлота" принадлежат Росимуществу. Поэтому рекомендацию по дивидендам совет директоров компании дает в соответствии с директивой правительства своим представителям в совете. Накануне вышло распоряжение за подписью премьера Михаила Мишустина, согласно которому директивы Минфина, Минтранса и Росимущества должны предусматривать невыплату "Аэрофлотом" дивидендов за 2019 год.

Дивидендная политика "Аэрофлота" предполагает выплату от 25% от чистой прибыли по МСФО. В 2019 году консолидированная прибыль группы составила 13,5 млрд руб. Но из-за пандемии коронавируса в начале этого года "Аэрофлот", как и другие перевозчики, приостановил почти все международные рейсы, из-за введенных в РФ карантинных мер - значительно сократил внутренние. По итогам I квартала компания получила 22,5 млрд руб. чистого убытка по МСФО, во II квартале, как сообщалось, ждет "значительного ухудшения финансового результата".

По итогам работы в 2018 году "Аэрофлот" выплатил 2,6877 руб. на одну акцию, всего - 2,857 млрд руб., или 50% от чистой прибыли по МСФО. За 2017 год было выплачено 12,8053 руб. на акцию, всего 14,2 млрд руб., или 50% от прибыли "Аэрофлота" по РСБУ. В 2016 году группа получила рекордную консолидированную чистую прибыль в размере 38,8 млрд руб. и выплатила в качестве дивидендов также половину суммы - по 17,4795 руб. на акцию.

Годовое собрание акционеров "Аэрофлота" состоится 27 июля в форме заочного голосования. Реестр для участия закрыт 2 июля. Бюллетени для голосования принимаются до 27 июля.