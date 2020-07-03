Рынок акций РФ открылся незначительными изменениями индексов РТС и МосБиржи

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в пятницу смешанной динамикой цен blue chips на фоне проседающей нефти и растущей фондовой Азии, подогретой неплохой статистикой из США и Китая; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов изменились в пределах 0,1%, при этом упали бумаги "Башнефти" из-за отсечки на бирже дивидендов и акции "Аэрофлота" на дивидендных новостях.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2791,4 пункта (+0,1%), индекс РТС - 1247,34 пункта (-0,1%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" изменились в пределах 1,3%.

Доллар просел до 70,35 рубля (-0,2 рубля).

Подорожали рублевые акции "РусГидро" (+0,8%), "Яндекса" (+0,7%), "Магнитогорского металлургического комбината" (+0,7%), АФК "Система" (+0,7%), "Россетей" (+0,6%), ВТБ (+0,6%), ПАО "Полюс" (+0,5%), "Мечела" (+0,5%), "РусАла" (+0,5%), "Интер РАО" (+0,3%), "Газпрома" (+0,3%).

Подешевели акции "Башнефти" (-4,8% и -6,8% "префы"; дивиденды за 2019 год - 107,81 рубля на акцию каждого вида), "Аэрофлота" (-1,3%), "Мосбиржи" (-0,4%), "ФСК ЕЭС" (-0,3%), "Газпром нефти" (-0,1%), "Новолипецкого металлургического комбината" (-0,1%).

Совет директоров "Аэрофлота" на заочном заседании в четверг рекомендовал годовому собранию акционеров не выплачивать дивиденды за 2019 год в связи со значительным негативным влиянием на деятельность ПАО кризисной ситуации, вызванной пандемией коронавируса.

Ведущий аналитик компании "Олма" Антон Старцев полагает, что утром в пятницу сильные движения на рынке акций РФ в течения дня маловероятны - активность нерезидентов может быть низкой из-за выходного в США. Данные технического анализа пока не позволяют диагностировать выход из консолидации по индексу РТС. На валютном рынке в начале торгов вероятно продолжение консолидации доллара немногим выше психологически важного уровня 70 руб., оснований для сильных движений пока не наблюдается, считает аналитик.

По оценке ведущего аналитика компании "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, внешний фон нельзя назвать сильно позитивным, так как индексы акций в Азии растут, но сырьевые контракты преимущественно торгуются в "минусе". Для нефти главным вопросом остается перспектива восстановления спроса, однако в условиях возвращения ограничительных мер (во многих американских штатах вернули часть мер социального дистанцирования и ограничения работы бизнеса) данный процесс может сильно растянуться во времени.

Впрочем, к торгам пятницы это имеет слабое отношение. В США выходной, а значит, активность на рынках будет ниже обычного. Отечественные индексы будет двигаться вблизи уровней закрытия накануне. Рубль может немного укрепить позиции, как это делают валюты Австралии, Новой Зеландии и Канады, но ждать каких-либо резких движений как на рынке акций, так и валютной секции не стоит, считает аналитик.

В США в четверг индексы завершили день ростом на 0,4-0,5% после выхода данных по американскому рынку труда, оказавшихся лучше прогнозов. Число первичных заявок на пособие по безработице на неделе, завершившейся 27 июня, уменьшилось на 55 тыс. и составило 1,427 млн человек, при этом эксперты ожидали снижения до 1,355 млн. Тем временем, безработица в июне упала до 11,1% при ожиданиях снижения до 12,3-12,5%, а число новых рабочих мест составило 4,8 млн при прогнозах на уровне 3,23 млн.

В пятницу, 3 июля, в США выходной день из-за предстоящего в субботу, 4 июля, празднования Дня независимости; американские финансовые рынки будут закрыты.

Экономисты предупреждают, что рынку труда США предстоит длительное восстановление. Многие считают, что официальные данные не отражают реальный масштаб его потерь, поскольку довольно большое количество людей считаются занятыми, но не имеют возможности работать из-за сохраняющихся ограничений.

Кроме того, существует вероятность второй волны коронавируса, в результате которой люди могут вновь потерять работу. Новый рост заболеваемости COVID-19 уже вынудил власти ряда штатов США вернуть часть отмененных ограничительных мер.

Министр финансов Стивен Мнучин заявил в четверг, что администрация США не сожалеет, что поощряла штаты быстрее возобновлять экономическую деятельность, несмотря на рост новых случаев заболевания.

США продолжают занимать первую строчку по числу выявленных за время пандемии случаев коронавируса - 2,7 млн. Около 130 тыс. человек скончалось.

Как минимум в 37 штатах фиксируется увеличение темпов распространения коронавируса по сравнению с предыдущей неделей, сообщает телеканал CNN со ссылкой на данные университета Джонса Хопкинса.

В пятницу растут индексы акций в Азии (японский Nikkei 225 вырос на 0,7%, китайский Shanghai Composite прибавляет 2%, гонконгский Hang Seng растет на 1,2%) на позитивной статистике из КНР, "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,2%).

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг Китая, рассчитываемый Caixin Media Co. и Markit, в июне подскочил до максимума более чем за 10 лет на фоне резкого роста спроса вслед за снятием ограничительных мер, введенных в стране с целью сдерживания распространения коронавирусной инфекции. Индикатор увеличился до 58,4 пункта - самого высокого уровня с апреля 2010 года - по сравнению с 55 пунктами в мае. Значение индекса выше 50 пунктов говорит о росте деловой активности в сфере услуг.

Сводный индекс деловой активности в Китае в июне вырос до 55,7 пункта - максимума с ноября 2010 года. В мае значение индикатора составило 54,5 пункта.

Между тем, в пятницу дешевеет нефть на опасениях в отношении перспектив спроса на фоне быстрого роста числа случаев заражения коронавирусной инфекцией в США; цена Brent находится на $0,2 выше уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ накануне. Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $42,84 за баррель (-0,7% и +2,6% в четверг), августовская цена WTI - $40,34 за баррель (-0,8% и +2,1% накануне).

Количество заболевших COVID-19 в Штатах в четверг увеличилось рекордными темпами - более чем на 50 тыс., причем множество новых случаев зафиксировано в густонаселенных южных штатах, которые являются одними из основных потребителей бензина в США, что вызывает серьезное беспокойство, отмечают эксперты AxiCorp.

В пятницу основные торги на NYMEX проводиться не будут в связи с выходным днем в США.

Данные нефтесервисной компании Baker Hughes, обнародованные в четверг, - на день раньше, чем обычно, из-за предстоящего выходного в США - показали снижение числа действующих нефтяных добывающих установок в стране на три единицы за прошедшую неделю - до 185 установок. Для сравнения, годом ранее количество установок составляло 788 штук.