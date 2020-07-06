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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:32Заразились
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Рубль активно растет к доллару и евро на старте торгов на позитиве с внешних рынков

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Доллар и евро дешевеют на Московской бирже в понедельник утром, рубль растет к бивалютной корзине на фоне роста интереса инвесторов к риску и позитивных сигналов с внешних рынков.

По итогам первых пяти минут торгов курс доллара США составил 70,82 руб./$1 (-57 копеек к уровню предыдущего закрытия). Евро подешевел до 79,99 руб./EUR1 (-30 копеек). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 44,85 копейки к уровню закрытия пятницы, 3 июля, до 74,95 рубля.

Доллар при этом оказался на 32,01 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 76,93 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль растет к доллару и евро на старте торгов благодаря позитивным сигналам с внешних рынков. Инвесторы надеются на продолжение постепенного восстановления мировой экономики за счет устойчивой поддержки со стороны правительств и центральных банков стран мира.

В то же время на настроениях инвесторов негативно сказывается рост выявленных случаев заражения коронавирусом в США. Количество инфицированных во Флориде в воскресенье, 5 июля, третий день подряд выросло более чем на 10 тыс., пишет S&P Global Platts. Общее число заразивших в штате превысило 200 тыс. Тем временем в Техасе в субботу, 4 июля, было зафиксировано более 8 тыс. новых случаев.

Цены на нефть эталонных марок в понедельник повышаются, несмотря на скачок новых случаев заражения коронавирусом в некоторых американских штатах в выходные.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:05 по Москве в понедельник увеличилась на 1,24% - до $43,33 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени выросли в цене на 0,22% - до $40,74 за баррель. По итогам минувшей недели оба контракта подорожали более чем на 4%, пишет Trading Economics.

В конце июля истекает срок действия договоренности ОПЕК+ о сокращении добычи на рекордные 9,7 млн баррелей в сутки, с августа объем сокращения должен составить 7,7 млн баррелей в сутки, в связи с чем трейдеры, скорее всего, будут проявлять осторожность. Следующее заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) запланировано на 15 июля.

Московская биржа США ВОЗ Коронавирус Brent WTI

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