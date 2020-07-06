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Евро превысил планку в 81 рубль впервые с 6 мая

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Евро и доллар США активно растут на Московской бирже в понедельник днем, курс евро поднялся выше 81 руб./EUR1 впервые с 6 мая, доллар приближается к уровню 72 руб./$1.

Курс доллара США составил 71,73 руб./$1 в 11:09 по Москве 6 июля, что на 35,37 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 80,98 руб./EUR1, подорожав на 68,5 копейки. Чуть ранее евро поднялся до 81,015 руб./EUR1 впервые с 6 мая. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 50,49 копейки - до 75,89 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", после уверенного роста на открытии торгов ранее в понедельник рубль перешел к быстрому снижению к доллару и евро. На рынки вернулись опасения, связанные с санкционной темой против России.

На прошлой неделе предложения ввести против России новые санкции после сообщений СМИ о том, что РФ предлагала бойцам движения "Талибан" (запрещено в РФ как террористическая организация) вознаграждения за нападения на американских военных, сделали спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и зампредседателя комитета Сената США по международным отношениям демократ Боб Менендес.

В понедельник министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб сообщил, что назовет имена граждан России и подданных Саудовской Аравии, которым грозят визовые запреты и замораживание активов за предполагаемые нарушения прав человека. Санкции на основании английской версии американского "акта Магнитского" от 2012 года планируется ввести против тех российских представителей, которых Лондон считает причастными к смерти в России юриста Сергея Магнитского в тюрьме в 2009 году.

Московская биржа США Талибан

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