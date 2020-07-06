Всемирный банк в стрессовом сценарии спрогнозировал падение ВВП РФ в 2020г. на 9,6%

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Глубина рецессии в российской экономике в 2020 году в стрессовом сценарии может приблизиться к отметке 10%, считают эксперты Всемирного банка.

Базовый сценарий прогноза ВБ предусматривает падение ВВП РФ на 6% с умеренным восстановлением в 2021-2022 гг. Это соответствует нижней границе прогноза ЦБ РФ (-4-6%) и пессимистичнее ожиданий Минэкономразвития (-4,8%). Но у ВБ есть и другой вариант прогноза, сказано в традиционном докладе банка о российской экономике.

"При более неблагоприятном сценарии ВВП может сократиться на 9,6% в 2020 году и восстановиться на незначительные 0,1% в 2021 году", - говорится в документе. Впрочем, ВБ оговаривается, что "любой численный прогноз на предстоящий период подвержен беспрецедентным уровням неопределенности и допущений".

В базовой версии компенсирующий рост ВВП в 2021 г. составит 2,7%, в 2022 г. - 3,1%. Общее потребление домашних хозяйств в 2020 г. в базовом сценарии ВБ сократится на 4,9%, а валовые инвестиции в основной капитал - на 8%. По мере уменьшения неопределенности ожидается, что потребление домохозяйств восстановится, а инвестиции увеличатся примерно на 3% в 2021 году.

Дефицит бюджета расширенного правительства, по оценке ВБ, составит в 2020-2022 гг. 7,2%, 1,6% и 0,5% ВВП соответственно и будет финансироваться за счет ФНБ, поступлений от покупки Сбербанка, неизрасходованных средств 2019 года и более высоких заимствований (как на федеральном, так и на региональном уровнях). По прогнозам, к концу 2022 г. объем ФНБ составит около 8% ВВП.

Инфляцию в РФ в 2020 г. ВБ ожидает на уровне 3,7%, в 2021-2022 гг. - 4%. Сальдо счета текущих операций в 2020-2021 гг. станет отрицательным на фоне низких цен на энергоносители, а чистый отток капитала останется умеренным.