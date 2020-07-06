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Мощности польского участка "Ямала-Европы" на следующий газовый год забронированы на 90%

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Мощности польского участка газопровода "Ямал-Европа" на следующий газовый год (с 1 октября 2020 года по 1 октября 2021 года) забронированы на 90%, свидетельствуют итоги аукциона.

Долгосрочный контракт на транзит российского газа по польскому участку магистрали "Ямал-Европа" закончился 17 мая. Далее мощность трубы распределяется на аукционах различного срока, от года до нескольких часов.

Газопровод "Ямал-Европа" протяженностью свыше 2 тыс. км от Торжка до Франкфурта-на-Одере выведен на проектную мощность - 33 млрд куб. м в год - в 2006 году. Польский участок насчитывает 683 км линейной части и пять компрессорных станций, им владеет совместное предприятие EuRoPol Gaz, а управляет отдельный оператор польской ГТС Gaz System.

"Ямал-Европа" - не единственный экспортный газопровод по доставке российского газа на целевой рынок. На полную мощность работает магистраль "Северный поток" (55 млрд куб. м в год), стабильно качает газ украинская газотранспортная система (транзит за 2019 год - 92 млрд куб. м, 25 млрд куб. м за первое полугодие 2020 года).

Ямал-Европа Польша Россия газ

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