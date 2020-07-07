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ВТБ назначил нового руководителя европейской "дочки"

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Ник Хатт назначен председателем правления VTB Bank (Europe) SE, европейской дочерней структуры ВТБ.

В этой должности он будет отвечать за реализацию стратегии развития банка на европейском рынке с фокусом на дальнейшее увеличение объемов кредитования, осуществление торговых операций для европейских и российских клиентов и разработку индивидуальных финансовых решений и услуг, которые включают различные виды активов и продуктов, сообщил ВТБ.

В начале 2018 года ВТБ завершил перевод своих европейских подразделений в Германии, Австрии и Франции на единую банковскую лицензию, объединенная структура работает под названием VTB Bank (Europe) SE с головным офисом во Франкфурте-на-Майне.

На посту председателя правления банка VTB Bank (Europe) SE Хатт сменит Артура Иляева, который покидает группу ВТБ.

Хатт присоединился к команде "ВТБ Капитала" в 2008 году и отвечал за международную деятельность финансового подразделения компании. В 2014 году он возглавил VTB Capital plc. До прихода в "ВТБ Капитал" он в течение 11 лет занимал руководящие позиции в финансовых подразделениях инвестиционно-банковского бизнеса, в том числе работал глобальным руководителем службы внутреннего контроля на развивающихся рынках Deutsche Bank.

"На протяжении последних нескольких лет мы уделяли особое внимание операционной деятельности в Европе, и я считаю, что Ник Хатт, который обладает обширным опытом работы в группе ВТБ и инвестиционно-банковском бизнесе, поможет команде VTB Bank (Europe) SE добиться дальнейшего роста показателей за счет создания новых востребованных продуктов и услуг", - отметил первый зампред ВТБ Юрий Соловьев, слова которого приводятся в сообщении.

Также ВТБ сообщил о назначении нового руководителя VTB Capital plc, его возглавит Марк Ричардсон – после одобрения со стороны регуляторных органов Великобритании.

В течение 10 лет работы в "ВТБ Капитале" Ричардсон занимал должности главы глобального департамента операций на рынке акций и вице-президента VTB Capital International.

ВТБ

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