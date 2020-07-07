Производство золота в РФ в январе-апреле выросло на 4% до 81 тонны

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Производство золота в России в январе-апреле 2020 года составило 81,27 тонны, сообщил Минфин со ссылкой на данные о поставках сырья на российские аффинажные заводы.

Это на 4% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

В том числе производство добычного золота выросло на 7%, до 65,87 тонны. Выпуск вторичного золота упал на 9%, до 9,8 тонны, попутного - на 7%, до 5,6 тонны.

При этом, по подсчетам, в апреле суммарный прирост производства золота был незначительным - около 1% год к году, до 20,45 тонны.

Производство серебра в России в январе-апреле сократилось на 6%, до 286,69 тонны.