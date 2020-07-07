ВТБ разместил два выпуска облигаций с плавающим доходом почти на 300 млн рублей

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - ВТБ разместил 42,14% выпуска серии Б-1-86 облигаций с плавающим доходом номинальным объемом 500 млн рублей на 210,74 млн рублей и 40,7% выпуска облигаций серии Б-1-83 номинальным объемом 200 млн рублей на 81,4 млн рублей, говорится в сообщениях банка.

Срок обращения обоих выпусков - пять лет. Цена размещения - 99,99% от номинала, номинальная стоимость одной облигации - 1 тыс. рублей. По выпускам предусмотрена выплата дополнительного дохода.

В настоящее время в обращении находятся 54 выпуска биржевых облигаций ВТБ на 171,963 млрд рублей и 13 выпусков классических облигаций на 26,004 млрд рублей.