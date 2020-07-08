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Дума приняла в I чтении законопроект о сделках иностранцев с активами стратегических компаний РФ

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Госдума в среду приняла в первом чтении законопроект, который меняет правила предварительного согласования сделок иностранных инвесторов с активами стратегических компаний РФ.

При подсчете степени контроля иностранного инвестора в российской компании предлагается учитывать долю голосов, которую он передает в распоряжение иным лицам (по договорам доверительного управления или в залог).

Законопроект (N946057-7) в конце апреля внесло в Госдуму правительство, документ разрабатывался Федеральной антимонопольной службой (ФАС).

Представляя документ на заседании Госдумы, замглавы ФАС Андрей Цыганов пояснил, что сейчас иностранные инвесторы могут использовать различные корпоративные схемы и перед подачей заявления о согласовании сделки передавать уже находящиеся во владении акции на время иному лицу.

"Это может быть договор доверительного управления, это может быть залог. В результате, например, если у иностранного инвестора уже есть 40% акций хозяйственного общества, имеющего стратегическое значение, то, отдав в залог 30% этих акций, он может купить еще 40%, и в этом случае эта сделка не будет подлежать контролю со стороны правительственной комиссии РФ", - отметил Цыганов.

По его словам, законопроект предусматривает, что при расчете уже имеющейся или планируемой иностранным инвестором к приобретению доли в хозяйственном обществе, имеющем стратегическое значение, будут учитываться и те акции, которые принадлежат инвестору по договорам о временной передаче иному лицу.

В случае принятия закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования и будет распространяться на правоотношения, возникшие после его вступления в силу.

Госдума ФАС Андрей Цыганов

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