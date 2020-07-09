Рынок акций РФ открылся снижением индексов из-за отсечки дивидендов "ЛУКОЙЛа"

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в четверг ростом цен большинства blue chips на фоне подъема индексов в США и Азии, а также стабилизации нефти; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов просели на 0,1-0,3% из-за отсечки на бирже дивидендов на акции "ЛУКОЙЛа" (вес 12,6% в индексах).

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2807,62 пункта (-0,3%), индекс РТС - 1244,66 пункта (-0,1%); цены большинства основных "фишек" на Московской бирже выросли в пределах 0,8%.

Доллар подешевел до 70,93 рубля (-0,18 рубля).

Акции "ЛУКОЙЛа" упали до 5170,5 рубля (-4,6%), дивиденды за второе полугодие 2019 года составляют 350 рублей на бумагу. Также просели акции "РусАла" (-1,5%), "РусГидро" (-0,2%).

В четверг на Мосбирже без дивидендов (с учетом расчетов "Т+2") также торгуются акции "Нижнекамскнефтехима" (-7,8% и -9,8% "префы"; дивиденды за 2019 год - 9,07 рубля на акцию каждого вида), "ОГК-2" (-5,6%, до 0,7551 рубля: дивиденды - 0,0544 рубля на акцию), ПАО "Казаньоргсинтез" (-3,3%, до 86,4 рубля; дивиденды - 4,55 рубля на "обычку" и 0,25 рубля на "префы").

Подорожали акции "Магнита" (+0,8%), "Ростелекома" (+0,8%), "Аэрофлота" (+0,8%), "Мобильных телесистем" (+0,7%), "Яндекса" (+0,7%), "Сургутнефтегаза" (+0,6%), "Мосбиржи" (+0,6%), ВТБ (+0,6%), "Норникеля" (+0,6%), "Северстали" (+0,6%), "Магнитогорского металлургического комбината" (+0,5%), "Россетей" (+0,4%), АФК "Система" (+0,4%), "Роснефти" (+0,4%), Сбербанка (+0,4%).

По словам ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, внешний фон пока не дает оснований для выхода из консолидации по индексу РТС, что, впрочем, не исключает возможности некоторого повышения в начале торгов. Во второй половине дня настрой трейдеров может оказаться под влиянием статистики из США - в 15:30 по московскому времени будут опубликованы еженедельные данные по числу обращений за пособием по безработице. Кроме того, на четверг запланирована публикация финансовой отчетности оператора сети аптек Walgreens Boots Alliance (14:00 по Москве), акции которого входят в индексный список S&P 500. На валютном рынке в начале торгов возможно некоторое углубление коррекции доллара вниз вслед за его ослаблением к корзине мировых валют.

По оценке начальника отдела глобальных исследований компании "Открытие Брокер" Михаила Шульгина, внешний фон утром в четверг выглядит умеренно позитивным. Фьючерсы на европейские фондовые индексы преимущественно в "зеленой" зоне, хотя фьючерс на индекс S&P 500 проседает на 0,2%. На азиатских фондовых площадках позитивная динамика: все фондовые рынки региона выросли. Китайские акции дорожают восьмой торговый день подряд, индекс Shanghai Comp обновил двухлетний максимум.

Ситуация наглядно отражает текущие тенденции на фондовых рынках: пока монетарные власти будут стимулировать экономику и наводнять рынки дешевой ликвидностью, акции будут продолжать расти даже в том случае, если этот рост будет идти вразрез с фундаментальной картиной. При этом обусловленные коронавирусом опасения сейчас, видимо, способны лишь сдерживать ралли, но не способны его прекратить. Общее число случаев заражения в мире превысило 12 млн, в США уже более 3 млн зараженных, наблюдается резкая вспышка инфекции в Калифорнии и Техасе. Отчасти это может быть связано с увеличением количества тестов, которые медики делают ежедневно. Пекин третий день подряд не сообщает о новых случая заражения, а вот Гонконг рапортует о росте новых случаев (31 человек заболел COVID-19 на этой неделе). Мексика сообщила о самом значительном в истории страны суточном скачке заболеваний, в результате общее количество превысило 275 тыс. человек, отмечает Шульгин.

Центральное место в экономическом календаре четверга занимают данные по занятости в США. Число первичных заявок на пособие по безработице, как ожидается, за неделю до 4 июля составит 1,375 млн по сравнению с 1,427 млн на предшествующей неделе. Это один из тех показателей, который упорно не желает подавать сигнала V-образного восстановления занятости, четко отражая плавную траекторию. На фоне угрозы новой волны пандемии публикация цифр хуже прогнозных оценок может оказать дополнительное давление на курс доллара.

Статистика Минэнерго США о запасах сырья оказалась неоднозначной, а поддержку нефтяным котировкам оказывает геополитический фактор: Ливия пока не может восстановить экспорт, поскольку военные силы, отвечающие на безопасность нефтяных портов, блокируют отгрузки государственной нефтяной компании Ливии, отмечает представитель компании "Открытие брокер".

В среду в США индексы выросли на 0,7-1,4%, при этом индекс Nasdaq Composite (+1,4%) достиг нового исторического максимума.

Инвесторы сосредоточились на акциях, которые могут опережать рынок на фоне ускорения темпов распространения коронавируса примерно в 30 американских штатах и более длительного периода работы людей из дома, отмечает MarketWatch.

В США с начала пандемии коронавируса заражение выявили более чем у 3,1 млн человек, сообщается на портале Worldometers. При этом свыше 134 тыс. пациентов скончались от последствий заражения.

США во вторник уведомили генсека ООН Антониу Гутерриша о выходе из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), решение вступит в силу 6 июля 2021 года. В середине апреля президент США Дональд Трамп принял решение о временной приостановке участия США в работе ВОЗ до проведения расследования о неудачном ответе организации на вспышку COVID-19.

Высокопоставленные чиновники Федеральной резервной системы (ФРС) США ожидают сохранения высокого уровня безработицы, несмотря на рост числа рабочих мест в мае и июне, пишет MarketWatch.

В Азии в четверг также преобладает рост индексов (японский Nikkei 225 вырос на 0,4%, китайский индекс Shanghai Composite - на 1,3% и обновил максимум с начала февраля 2018 г., гонконгский Hang Seng топчется на уровне среды), но "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,2%).

За истекшие сутки в Китае выявлены 15 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил Госкомздрав КНР. Практически все они были "импортированы" в страну. Пекин, где 11 июня после двухмесячного перерыва была зафиксирована волна новых случаев инфицирования, повлекшая введение жестких карантинных мер, третий день подряд сообщает о нулевом росте больных в активной форме и одном бессимптомном носителе.

Объем заказов на оборудование в Японии в мае упал на 16,3% после сокращения на 17,7% в предыдущий месяц. Между тем в помесячном выражении он вырос на 1,7% после падения на 17% в апреле. Аналитики в среднем ожидали снижения первого показателя на 17,1%, второго - на 5,4%, по данным Trading Economics.

Нефть в четверг стабилизировалась после роста накануне до максимумов с марта на данных Минэнерго США о запасах сырья в стране; цена Brent находится на $0,2 выше уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов Мосбиржи в среду.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $43,25 за баррель (-0,1% и +0,5% накануне), августовская цена WTI - $40,83 за баррель (-0,2% и +0,7% в среду).

Статданные Минэнерго США показали рост запасов нефти за неделю на 5,654 млн баррелей при прогнозах снижения на 3,25-3,7 млн баррелей, при этом запасы бензина упали на 4,84 млн баррелей при прогнозах роста на 0,55 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге выросли на 2,206 млн баррелей.

Минэнерго США во вторник повысило прогноз добычи нефти в стране в 2021 году на 200 тыс. баррелей в сутки по сравнению с июньским прогнозом - до 11 млн б/с, следует из данных ежемесячного прогноза управления энергетической информации министерства (EIA). На 2020 год прогноз добычи нефти в США был сохранен на уровне 11,6 млн б/с.

Подъему котировок препятствуют данные о продолжающемся распространении коронавируса в США. В некоторых штатах на северо-востоке страны отмечается замедление распространения заражения, в то время как во многих южных штатах, которые с мая начали возвращаться к обычной жизни, сейчас новая вспышка - во Флориде, Техасе, Аризоне.

По данным университета Джонса Хопкинса, во вторник в США выявлено около 60 тыс. новых случаев заражения коронавирусом за сутки, что является рекордным показателем для страны с начала пандемии.