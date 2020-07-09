Курьерам Delivery Club выплатили 9,9 млн рублей долгов по зарплате

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Курьеры по доставке еды компании Delivery Club, протестующие против нарушения трудовых прав, уже получили от логистических компаний более 9,9 млн рублей, которые им задолжали, сообщили "Интерфаксу" в четверг в прокуратуре Москвы.

"В ходе проверки установлено, что работники состоят в трудовых отношениях с шестью организациями-логистами, у которых с сервисом доставки еды заключены договоры", - отметили в прокуратуре.

В этой связи прокуратура проводит проверки исполнения требований трудового законодательства в организациях-подрядчиках. В частности, сервис доставки еды отмечает, что одному из партнеров-логистов переведены деньги для оплаты труда курьеров, однако работники их не получили. "Указанная организация не находится по месту регистрации, в связи с чем данная информация направлена для принятия мер налогового контроля", - добавили в ведомстве.

В начале недели профсоюз "Курьер" в YouTube-канале сообщил о задержке выплат курьерам Delivery Club. По данным профсоюза, в затруднительном положении оказались около 300 курьеров, которые не получают зарплату два месяца.

Профсоюз и курьеры потребовали от Delivery Club выплаты зарплат, заключения постоянных трудовых договоров вместо договоров об оказании услуг. Одним из требований профсоюза курьеров также является прекращение "путем шантажа принуждать курьеров переходить на форму самозанятости".

В четверг Delivery Club уточнил, что с задержкой заработной платы всего столкнулись 326 курьеров, все они работали через логистическую компанию ООО "Амароли".

"Подрядчик задержал выплаты курьерам, несмотря на то, что Delivery Club рассчитывался с ним своевременно и в полном объеме. Для решения проблемы курьеров Delivery Club повторно перевел подрядчику денежные средства для погашения долгов", - сообщили в компании.

В настоящее время Delivery Club расторгает отношения с этой логистической компанией.