Конфликт Delivery Club с собственными курьерами проверят прокуроры

Курьеры сервиса доставки еды Delivery Club у офиса компании Фото: Максим Григорьев/ТАСС

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Прокуратура Москвы проверит соблюдение трудовых прав курьеров столичного сервиса по доставке еды после публикаций о недовольстве доставщиков. Об этом сообщила представитель надзорного ведомства Людмила Нефедова. Информированный источник "Интерфакса" уточнил, что речь идет о компании Delivery Club.

По словам Нефедовой, курьеры в соцсетях жалуются, что их необоснованно привлекают к дисциплинарной ответственности, увольняют и могут не платить зарплату. Сообщалось, что они готовились к забастовке.

В Delivery Club тем временем заявили, что конфликт улажен.

"Мы изучили информацию, появившуюся вчера в социальных сетях, и пришли к выводу, что она связана с тестом по увеличению зон доставки для пеших курьеров. Тест проводился в Москве несколько дней и был завершен еще до появления жалоб", - прокомментировала компания.

Там признали, что некоторых курьеров оштрафовали за отказ принимать заказы на увеличенные расстояния, и этим они и были недовольны. Штрафы им уже компенсировали. Больше штрафовать курьеров не будут, эксперимент с увеличенными зонами доставки завершен, заверила Delivery Club.

Других изменений в работе курьеров в последнее время не было, отметила компания.