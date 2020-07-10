Нефть Brent подешевела до $41,8 за баррель на тревогах из-за COVID-19

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок продолжают снижаться в пятницу и могут завершить неделю в минусе на фоне продолжающегося роста числа случаев заражения коронавирусом в США и других странах, которое может ограничить спрос на топливо.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 по московскому времени в пятницу составляет $41,8 за баррель, что на $0,55 (1,30%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подешевели на $0,94 (2,2%), до $42,35 за баррель - минимальной отметки с 1 июля.

Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени опустились в цене на $0,64 (1,62%) - до $38,98 за баррель. В среду стоимость этих контрактов уменьшилась на $1,28 (3,1%), до минимальных с 30 июня $39,62 за баррель.

Оба контракта могут снизиться в цене по итогам недели.

"Цены на нефть, по-видимому, готовы к отступлению, и, если появятся дальнейшие признаки ослабления спроса, WTI может вернуться к отметке в районе $30", - отмечает старший рыночный аналитик Oanda Эдвард Мойя, которого цитирует MarketWatch.

Инвесторы и аналитики пытаются оценить перспективы нефтяного рынка, который оказался под серьезным ударом в этом году из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, в результате чего цена нефти WTI опускалась в апреле до отрицательных значений.

В среду в США было выявлено более 58 тыс. новых случаев заражения коронавирусом - немного меньше, чем днем ранее, сообщает MarketWatch со ссылкой на данные университета Джона Хопкинса. При этом в Калифорнии, Техасе и Флориде был зафиксирован рекордный прирост числа инфицированных. Общее число подтверждённых случаев заболевания в стране превышает 3 млн. Новые вспышки в ряде американских штатов уже потребовали возврата части ограничений, что может вновь ослабить спрос на нефть.

Пандемия COVID-19 затруднила оценку спроса, учитывая неопределенность в отношении, например, того, будет ли постоянным изменение потребительских привычек, как будет меняться транспортный сектор и будет ли активнее развиваться "зеленая" энергетика, пишет The Wall Street Journal.

Запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 3 июля, выросли на 5,654 млн баррелей, свидетельствует опубликованный в среду еженедельный отчет Минэнерго США. Запасы бензина в Штатах за неделю снизились на 4,839 млн баррелей, дистиллятов - увеличились на 3,136 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге выросли на 2,206 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидали, что статистика покажет снижение запасов нефти на прошлой неделе на 3,7 млн баррелей. По их подсчетам, запасы бензина сократились на 1,2 млн баррелей, дистиллятов - на 500 тыс. баррелей.