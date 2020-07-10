Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:37Заразились
на 10.07В России 713 936+6 635В мире 12 268 518+227 038

Пандемия коронавируса стоила европейским компаниям $100 млрд потерянной выручки

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 стоила европейским компаниям более $100 млрд потерянной выручки с начала 2020 года, свидетельствуют подсчеты Dow Jones.

Больше других пострадали компании энергетического сектора, автопроизводители и представители модной индустрии. Среди тех, кто выиграл в этих условиях – продуктовые ритейлеры и фармацевтические компании.

Оценки Dow Jones основаны на отчетности европейских компаний за финансовые кварталы, которые пришлись на период с января по конец мая текущего года: за этот период они недополучили в общей сложности порядка $102,66 млрд выручки. В то же время, добавленная выручка компаний, полученная в том числе за счет повышения спроса на лекарства и продукты питания, составила $23,87 млрд.

Потери нефтекомпаний с начала года составили порядка $41,53 млрд, то есть 40% всей недополученной европейским бизнесом выручки. В частности, Royal Dutch Shell сообщила о снижении выручки в первом квартале 2020 года на 29%, или $23,71 млрд, на фоне падения спроса на нефть и обвала цен.

Французская Total SA, британская BP и испанская Repsol потеряли в общей сложности $16,47 млрд выручки в первом квартале.

В автомобильном секторе потерянная выручка составила $13,64 млрд в первом квартале, причем Volkswagen AG и Fiat Chrysler Automobiles NV вошли в десятку наиболее серьезно пострадавших в результате кризиса европейских компаний.

Авиакомпании региона объявили о снижении доходов в общей сложности на $4,29 млрд, причем выручка Deutsche Lufthansa AG в январе-марте упала на $1,56 млрд.

Если продуктовые ритейлеры, такие как нидерландская Ahold Delhaize, владелец сетей супермаркетов Stop & Shop и Giant Food, выиграли в результате существенного роста спроса на продовольственные товары в период пандемии, то магазины одежды, обуви и аксессуаров оказались в числе проигравших.

Так, выручка шведской Hennes & Mauritz AB по итогам квартала, завершившегося 31 мая, упала вдвое, поскольку компании из-за пандемии пришлось закрыть почти 80% магазинов. Inditex, владеющая брендами Massimo Dutti и Pull & Bear, объявила о снижении выручки в первом финансовом квартале (февраль-апрель) за 44%.

Среди люксовых брендов больше всех пострадал французский конгломерат LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, выручка которого в первом квартале текущего года упала на $2,12 млрд.

Влияние пандемии на показатели банков, страховщиков и других финансовых компаний было неоднозначным. Так, германский страховщик Allianz SE, а также банки Barclays и UBS оказались в прибыли, тогда как другие представители сектора потеряли в доходах.

Главный сектор, оказавшийся в выигрыше в результате пандемии - фармацевтический. В список 10 лучших по темпам роста выручки европейских компаний - фармпроизводители Novartis AG, AstraZeneca Plc и Merk KGaA, а также поставщик медицинских товаров Fresenius SE.

коронавирус

Новости

Внесудебное банкротство граждан раскололо банковское сообщество. Обзор

Внесудебное банкротство граждан раскололо банковское сообщество. Обзор

Всплеск интереса к велосипедам в мире привел к дефициту предложения

Всплеск интереса к велосипедам в мире привел к дефициту предложения

Эксперты не исключили подъема цен на нефть до $150 из-за недостатка инвестиций в отрасль

Эксперты не исключили подъема цен на нефть до $150 из-за недостатка инвестиций в отрасль

VEON рефинансировал кредит ВТБ на 30 млрд рублей

Долларовые миллионеры в 2019 году стали богаче на 8,6%

Греф предложил сделать из школьных телевизоров суперкомпьютеры

ВТБ выиграл у Сбербанка борьбу за контракт с московским метро

ВТБ выиграл у Сбербанка борьбу за контракт с московским метро

Оператор платежных карт "Мир" потратил на пиар 3,4 млрд рублей

Сахарная отрасль в борьбе с COVID-19 и капризами погоды. Обзор

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');