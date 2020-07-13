Средняя максимальная ставка по вкладам банков топ-10 в РФ упала до минимума в 4,63%

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок по вкладам в рублях (без учета вкладов с дополнительными условиями) десяти российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов, в первой декаде июля снизилось до 4,63% по сравнению с 4,8% в третьей декаде июня, сообщается в материалах ЦБ РФ.

Таким образом, в очередной раз обновлен абсолютный минимум этой индикативной ставки. С начала 2020 года она снизилась на 1,38 процентного пункта с 6,01% в третьей декаде декабря 2019 года.

В десятку крупнейших розничных кредитных организаций РФ входят Сбербанк России, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Альфа-банк, банк "ФК Открытие", Промсвязьбанк, Россельхозбанк, Совкомбанк и Московский кредитный банк.