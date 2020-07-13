Рынок акций начал неделю со снижения во главе с "Норникелем", "Полюсом", "ЛУКОЙЛом" и "Газпромом"

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ начал неделю со снижения индексов на бумагах "Полюса", ЛУКОЙЛа", "Газпрома" и упавшими бумагами "Норникеля" на новостях о разливе у "дочки" ГМК керосина на Таймыре; внешние фондовые площадки при этом подавали позитивные сигналы.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2766,79 пункта (-1,2%, на старте торгов индекс поднимался к 2820 пунктам), индекс РТС - 1234,5 пункта (-0,9%); динамика цен основных "фишек" на "Московской бирже" оказалась разнополярной в пределах 3,3%.

Доллар просел до 70,61 рубля (-0,12 рубля).

Подешевели акции ПАО "Полюс" (-3,3%), "Норникеля" (-3%, до 17,984 тыс. рублей - уровень недельной давности), "ЛУКОЙЛа" (-2,8%), "Магнитогорского металлургического комбината" (-2,5%), "Газпрома" (-2,5%), "Татнефти" (-2,3% и -2% "префы"), "Роснефти" (-1,9%), "Мосбиржи" (-1,7%), Сбербанка (-1,1%), "РусАла" (-0,9%), "Башнефти" (-0,6%).

Пресс-служба "Норникеля" сообщила в воскресенье, что около 44,5 тонны авиационного топлива разлилось у поселка Тухард Красноярского края из разгерметизированного трубопровода, принадлежащего АО "Норильсктрансгаз" (входит в ГМК "Норникель").

Выросли акции "Яндекса" (+2,3%), "НОВАТЭКа" (+1,3%), "Россетей" (+1,3%), "Мобильных телесистем" (+1%), "Новолипецкого металлургического комбината" (+1%), АФК "Система" (+0,8%), "РусГидро" (+0,8%), "Магнита" (+0,7%), "Газпром нефти" (+0,1%).

По словам аналитика Альфа-банка Джона Волша, инвесторы переключаются на стартующий на этой неделе сезон отчетности за второй квартал. Как ожидается, финансовые результаты большинства компаний опередят слабые прогнозы, отражающие все возможные последствия карантинных мер, вызванных пандемией COVID-19. На общем фоне слабее выглядели акции "Норникеля" из-за давления продаж в связи с еще одной аварией в компании, которая произошла в эти выходные.

По словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, в понедельник "Норникель" сообщил о финансировании работ по ликвидации последствий аварии на ТЭЦ-3 в Норильске на сумму 6 млрд рублей. Общие затраты на очистку были оценены примерно в 10 млрд рублей (около $150 млн), из которых 6 млрд рублей уже было потрачено.

Дополнительные инвестиции в повышение промышленной безопасности, как и было объявлено компанией ранее, оцениваются на 2020 год в размере 2,5 млрд рублей (около $36 млн), на 2021 год - в 11 млрд рублей ($160 млн). Росприроднадзор в начале июля оценил ущерб окружающей среде в результате ЧП почти в 148 млрд рублей (примерно $2,1 млрд), из которых около 147 млрд рублей - ущерб для водных ресурсов, а 0,7 млрд рублей - вред почвам. "Норникель" не согласился с методикой расчета и предложил провести совместные консультации по этому вопросу. Данную новость можно считать негативной для бумаг ГМК, поскольку пока компания не добилась успеха в расчете основной причины аварии - потепления в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами, считает аналитик.

По словам руководителя отдела управления акциями компании "Сбербанк Управление активами" Евгения Линчика, мировые фондовые площадки с конца прошлой недели подогрели сообщения об эффективности противовирусного препарата "Ремдесивир" от биофармацевтической компании Gilead Sciences. Согласно последним исследованиям, он позволяет снизить риск смертности на 62% и улучшает процесс восстановления у заболевших COVID-19. В итоге основными факторами роста рынков остаются высокая ликвидность и ожидания вакцины, несмотря на дальнейший рост числа заболеваний коронавирусом.

ОПЕК ожидает скорого восстановления спроса на нефть и с августа планирует увеличить квоты на добычу. Согласно предварительным заявлениям представителей стран-членов ОПЕК+, смягчение квоты на добычу нефти с августа может составить 2,0 млн б/с. Таким образом, объем сокращения уменьшится с 9,7 млн б/с до 7,7 млн б/с, отмечает эксперт.

По словам главного инвестиционного стратега компании "Открытие брокер" Константин Бушуева, нефть начала сползать вниз после известий, что страны пакта ОПЕК+ могут смягчить ограничения добычи нефти в августе, а в биржевых стаканах акций российского нефтегазового сектора появились серьезные объемы бумаг на продажу.

Максимальное давление из акций "голубых фишек" наблюдалось в акциях "Газпрома", который во вторник отчитывается по стандартам МСФО за первый квартал 2020 года, и в этом же день на бирже состоится дивидендная "отсечка" по бумагам концерна (реестр акционеров под выплату годовых дивидендов закроется 16 июля). "Северсталь" отчиталась о снижении продаж стали во втором квартале. Российские авиакомпании показали в июне снижение перевозок на 77,5% г/г, при этом "Аэрофлот" так и не смог обогнать S7 Group.

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина сообщила, что низкие темпы роста инфляции в России дают возможности для дальнейшего снижения базовой ставки.

Сезон отчетов российских компаний за первый квартал по факту закончен, а операционные данные за второй квартал начали поступать на рынок с прошлой пятницы, когда о продажах за июнь отчитались "АЛРОСА" и "Группа Черкизово". На этой неделе можно ждать пика выхода операционных данных российских компаний за второй квартал.

Российский рынок акций ко второй декаде июля традиционно выходит на пик дивидендных отсечек, после чего пройдет локальная репатриация дивидендов нерезидентами, что может дополнительно локально ослабить курс рубля. С начала июня рубль все еще находится в краткосрочном тренде умеренного ослабления за счет редких продаж ОФЗ нерезидентами, ожиданий сокращения продаж валюты Минфином и будущих репатриаций дивидендов российских компаний нерезидентами до конца июля. Более длительные среднесрочные тренды скорее говорят о возможностях укрепления российской национальной валюты.

После позитивного пересмотра Международным энергетическим агентством спроса на нефть в 2020 году страны пакта ОПЕК+ задумались о возможном смягчении ограничений на добычу. В целом на рынках сохраняются ожидания долгосрочного дефицита "черного золота", начиная с третьего квартала 2020 года, и как минимум, до конца 2021 года, отмечает Бушуев.

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича, рынок акций РФ в понедельник не смог продолжить восходящую динамику, несмотря на позитивный внешний фон. В Европе и США индексы прибавили более 1%, нейтральным фактором выступила динамика рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent закрепился выше $43 за баррель. Аутсайдерами дня выступили акции "Полюса" и "Норильского никеля", компанию им составили бумаги "ЛУКОЙЛа" и "Газпрома". Поэтому у индекса МосБиржи не хватило сил даже на то, чтобы удержать позиции выше 2800 пунктов. В ближайшие сессии не исключено сохранение давления на рынок за счет ухудшения внешней конъюнктуры, которое может быть вызвано активным распространением коронавируса в США и ростом напряженности в отношениях между США и Китаем, считает аналитик.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, давление на индексы оказали подешевевшие бумаги "Норникеля" на фоне новостей об очередной аварии. Акции "ЛУКОЙЛа" (4956,5 рубля) после формирования дивидендного "гэпа" на прошлой неделе (между 5175 руб. и 5405 руб.) продолжили нисходящее движение и достигли минимума со второй половины мая. Акции также пробили вниз уровень 5000 руб. (средняя полоса Боллинджера недельного графика), что указывает на риски развития нисходящего движения в район 4745 руб., а далее - к 4300-4500 руб. При отскоке от 5000 руб. и восстановлении нефтяных цен можно ожидать возвращения к 5275-5565 руб.

Нефтяной рынок ожидает встречи мониторингового комитета ОПЕК+. На данный момент нефтедобывающие страны не давали сигналов в отношении сохранения прежних условий сделки после июля, что предполагает менее ограниченное предложение на рынке в ближайшем будущем. В США темпы заражения коронавирусом в стране остаются крайне высокими (более 55 тыс. человек в день), но инвесторы в ближайшие недели сконцентрируются на результатах и прогнозах крупнейших компаний в ходе сезона квартальных отчетностей.

Индексы МосБиржи и РТС продолжают движение в рамках диапазонов 2700-2835 пунктов и 1200-1250 пунктов соответственно, отмечает Кожухова.

В понедельник выросли индексы в Азии (японский Nikkei 225 поднялся на 2,2%, китайский Shanghai Composite - на 1,8%, гонконгский Hang Seng - на 0,2%), растут Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 прибавляют 1,3-1,7%) и Америка (индекс S&P 500 прибавляет 1,3%, до 3225 пунктов) на ожиданиях оптимистичных экономических прогнозов.

В то же время опасения по поводу растущего количества новых заражений коронавирусом в мире ограничивают рост рынков.

Нефть Brent днем в понедельник корректировалась вниз, но к вечеру отыграла все потери, инвесторы ожидают заседания 15 июля министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC). Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $43,23 за баррель (-0,02% и +2,1% в пятницу), августовская цена WTI - $40,52 за баррель (-0,1% и +2,4% в пятницу).

На фоне признаков восстановления экономики источники, знакомые с ходом переговоров, также сообщают о низкой вероятности продления текущих сокращений, отмечает агентство S&P Global Platts. Это означает, что в августе сокращения составят 7,7 млн б/с.

В то же время количество новых случаев заражения коронавирусом в США в течение четырех дней превышало 60 тыс., пишет S&P Global Platts. Бразилия, Индия и ЮАР также отмечают увеличение прироста новых случаев.

Тем временем, число действующих нефтегазовых буровых установок в США на прошлой неделе сократилось на пять единиц - до 258, сообщила в пятницу американская нефтесервисная компания Baker Hughes. Годом ранее в стране работало 958 буровых установок.

Во "втором эшелоне" на Московской бирже лидерами отката выступили акции Мособлбанка (-6,7%), ПАО "Лензолото" (-4,1% и -4,6% "префы"), ПАО "Русполимет" (-2,4%).

Подорожали бумаги ПАО "Южуралникель" (+33,7%), ПАО "Уралкуз" (+15,6%), Petropavlovsk (+4,8%), "КАМАЗа" (+4,5%), ПАО "РКК "Энергия" (+3,8%), ПАО "Диод" (+3,7%), ПАО "Фармсинтез" (+3,5%), "МРСК Волги" (+3,1%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (+2,5%), ГДР TCS (+2,4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 59,063 млрд рублей (из них 11,411 млрд рублей пришлось на "Газпром" и 10,116 млрд рублей - на обыкновенные акции Сбербанка).