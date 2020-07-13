Рубль ускорил рост к доллару и снижение к евро вслед за их динамикой на Forex

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Доллар слегка усилил снижение, евро, напротив, немного ускорил рост на "Московской бирже" в понедельник вечером, рубль незначительно дешевеет к бивалютной корзине в условиях опережающего снижения в паре с евро (в сравнении с темпами роста в паре с долларом).

Курс доллара составил 70,57 руб. в 19:00, что на 15,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 80,22 руб., подорожав на 33,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 6,53 копейки - до 74,91 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль вечером немного усилил темпы повышения к доллару и снижения к евро. Динамику нацвалюты определяют неоднозначные сигналы извне, в том числе, возобновление снижения доллара к большинству мировых валют, включая евро, на рынке Forex. С одной стороны, инвесторы продолжают активно реагировать на новости, обусловленные эпидемией COVID-19. Так, аппетиту к риску способствуют данные американской биофармацевтической компании Gilead Sciences, которая в пятницу сообщила, что препарат remdesivir позволяет на 62% снизить смертность среди тяжело больных пациентов с коронавирусом.

Кроме того, участники рынка отыгрывают сообщение Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (Food and Drug Administration, FDA) о присвоении статуса ускоренного рассмотрения (Fast Track) двум экспериментальным вакцинам от коронавируса, которые разрабатываются германской биотехнологической компанией совместно с американским фармацевтическим гигантом.

Статус Fast Track предусматривает ускоренное рассмотрение исследуемого препарата в целях содействия разработке лекарств, которые предназначены для лечения серьезных состояний в том секторе здравоохранения, где пока нет разработанных методов и вариантов лечения.

Эти новости позволили несколько нивелировать опасения, связанные с продолжающимся распространением коронавирусной инфекции COVID-19. По данным американского университета Джонса Хопкинса, США продолжают занимать первое место в мире по числу заболевших. В стране выявлено 3 304 913 заболевших (рост за сутки - 58 тыс. 988), скончались 135 203 человека (рост за сутки - 426), излечились более 1 млн. Во Флориде в воскресенье сообщили о более чем 15 тыс. новых случаев заражения за сутки, пишет CNBC. Это рекордный дневной прирост среди американских штатов с начала эпидемии.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в воскресенье сообщила о рекордном количестве новых случаев заражения коронавирусом в мире за сутки - более 230 тыс.

В то же время, чуть ранее рубль не отреагировал на заявление председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной на заседании совета по развитию финансового рынка при Совете Федерации о возможном дальнейшем снижении ключевой ставки. "В июне мы снизили, вы знаете, ключевую ставку до 4,5%. Это исторический минимум, и данные, которые мы получили с момента последнего решения по ставке, в первую очередь по инфляции за июнь и начало июля, подтверждают, что у нас сохраняется пространство и для дальнейшего снижения", - сказала она.

"Сейчас у нас есть возможности снижать ключевую ставку, опираясь на низкую инфляцию, которая была достигнута в предыдущие годы. Я напомню, что нашей цели по инфляции в 4% мы достигли впервые в 2017 году, и с тех пор удерживаем ее на низком уровне. Мы перешли к мягкой денежно-кредитной политике, которая оказывает поддержу росту, делая деньги в экономике доступнее", - добавила глава ЦБ.

Народный банк Китая (НБК) в понедельник влил в финансовую систему 50 млрд юаней ($7,15 млрд) за счет операций обратного РЕПО по ставке 2,2%. В заявлении НБК отмечается, что эти вливания нацелены на поддержание ликвидности банковской системы.

ЦБ страны не планирует принимать новые стимулирующие меры, поскольку экономика Китая восстанавливается от шока, вызванного вспышкой коронавируса, пишет CNBC со ссылкой на заявление заместителя директора департамента денежно-кредитной политики НБК Кая Гуо.

"В предстоящее полугодие экономика вернется в нормальное состояние, и роль традиционной денежно-кредитной политики станет более очевидной", - сказал он в пятницу журналистам.

На текущей неделе трейдеры ожидают итогов заседания Европейского центрального банка 16 июля и саммита лидеров стран Евросоюза 17 июля. Как ожидается, на саммите будет обсуждаться план восстановления экономики региона объемом 750 млрд евро.

Цены на нефть эталонных марок в понедельник колеблются между ростом и снижением на сообщениях о том, что страны ОПЕК+ обсудят вопрос о возможном ослаблении ограничений на добычу, а также на признаках улучшения мирового спроса по мере возобновления работы предприятий, закрытых из-за пандемии коронавируса.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:05 по московскому времени в понедельник повысилась на 0,09% - до $43,28 за баррель. Фьючерсы на WTI на август на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени поднялись в цене на 0,12% - до $40,16 за баррель.

Страны ОПЕК+ с августа готовятся перейти ко второму этапу сделки, означающему частичное восстановление добычи нефти, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией. Сделка, заключенная в апреле, предполагает, что в августе сокращения составят 7,7 млн баррелей в сутки.

Газета The Wall Street Journal пишет со ссылкой на делегатов, что Саудовская Аравия выступает за ослабление ограничений с августа на фоне восстановления спроса по мере снятия карантинов.

Заседание министерского мониторингового комитета (JMMC), где будет обсуждаться ситуация на рынке и исполнение условий сделки ее участниками, состоится 15 июля, днем ранее пройдет заседание технического комитета.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик отдела управления активами УК "Промсвязь" Гельды Союнов, в понедельник курс рубля двигался вслед за нефтяными контрактами, а локальный минимум в паре "доллар-рубль" наблюдался в середине дня, когда стоимость барреля марки Brent опускалась до $42,6. "В дальнейшем российская валюта восстанавливалась до уровней, соответствующих началу дня, благодаря росту цен на нефть выше $43 за баррель. Также покупкам российской валюты способствовало усиление ожиданий скорого начала реализации вакцины против COVID-19. На этих новостях в начале новой торговой недели росли американские индексы акций. Кроме того, покупкам способствовало начало сезона корпоративной отчетности в США. Он стартовал с публикации позитивных квартальных результатов компанией PepsiCo, которые оказались лучше ожиданий рынка. До середины недели, когда в Китае будут опубликованы данные по темпам роста ВВП за второй квартал 2020 года, мы не ожидаем роста волатильности на валютном рынке, курс рубля будет торговаться в диапазоне значений 70,3-71 руб. за доллар", - подчеркивает Союнов.

"Российский сегмент, по-видимому, продолжит следовать за глобальными трендами в отсутствие локальных инфоповодов - снижение операций Минфина на валютном рынке в рамках бюджетного правила уже заложено в текущие котировки, а вновь поднятая тема санкций сошла на нет после опровергающих комментариев со стороны военных структур США. Определяющим фактором в рубле остается динамика цен на нефть, однако здесь новостной фон остается спокойным, в связи с чем котировки, по-видимому, также продолжат следовать за аппетитом инвесторов к риску", - отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"На валютной секции Московской биржи основные мировые валюты продемонстрировали разнонаправленное движение по отношению к рублю, что было вызвано слабостью доллара на международном валютном рынке и уверенным ростом евро к широкому спектру валют. При этом пара "доллар-рубль" продолжает движение в рамках нижней половины диапазона 70-75 руб. Пока мы не видим поводов для выхода за его пределы, однако ухудшение внешнего фона может привести к подъему американской валюты в его верхнюю половину", - отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

ЦБ РФ 9 июля продал валюту на 5,7 млрд рублей, следует из данных Банка России. 8 июля Банк России продал валюту на 5,6 млрд рублей, что на 45,6% меньше по сравнению с предыдущим днем. 7 и 6 июля ЦБ РФ продавал валюту на 10,3 млрд рублей в день.

ЦБ РФ в период с 8 июля по 6 августа в рамках бюджетного правила продает валюту в объеме 5,7 млрд рублей в день против 10,2 млрд рублей в день в период с 5 июня по 7 июля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30 по московскому времени) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 14 июля на 48,19 копейки, до 70,7479 руб., и уменьшил курс евро на 17,52 копейки, до 80,0937 руб.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи опустился в понедельник на 33,88 копейки по отношению к пятнице и составил 70,7973 руб. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК уменьшился на 28,7 копейки и составил 70,7715 руб. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 351,684 млн, из которых $477,444 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 874,24 млн - на сделки с расчетами завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 9,62 копейки, до 80,1758 руб. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 опустился на 0,88 копейки и составил 80,2159 руб. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR379,393 млн, из которых EUR149,936 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR229,457 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов в понедельник по преимуществу остались на уровне предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" осталась на уровне пятницы - 4,48% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок поднялась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 4,55% годовых. Ставка на срок 1 месяц также не изменилась по сравнению с предыдущим торговым днем - 4,75%, ставка на срок три месяца опустилась на 1 б.п. - до 4,81% годовых, ставка на срок 6 месяцев осталась на отметке 4,83% годовых.