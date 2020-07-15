Володин вызвал Силуанова в Думу для обсуждения штрафа "Норникеля"

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Спикер Госдумы Вячеслав Володин распорядился вызвать в палату главу Минфина Антона Силуанова, чтобы обсудить вопрос о перечислении компенсации за вред экологии от аварии в Норильске в федеральный бюджет вместо местного.

Перед началом заседания депутат Сергей Натаров заявил, что по Бюджетному кодексу компенсация должна поступать в муниципалитет и в краевой бюджет, однако "Минфин вносит поправку", чтобы эти средства поступили в федеральный бюджет. Натаров назвал это "чудовищной несправедливостью".

Речь идет о поправках Минфина в Бюджетный кодекс, которые, среди прочего, уточняют особенности зачисления платежей по возмещению вреда, причиненного водным объектам. Принятие закона позволит перечислить штраф от аварии в Норильске в федеральный бюджет вместо местного.

Сейчас все платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, в том числе и водным объектам, зачисляются в местные бюджеты. Исключение сделано для особо охраняемых территорий. Правительство внесло в Бюджетный кодекс поправку, которая уточняет, что платежи по искам о возмещении вреда, причиненного водным объектам, находящимся в собственности государства а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, причиненного таким водным объектам, подлежат зачислению в федеральный бюджет по нормативу 100%.

Законопроект Госдума приняла 15 июля во втором чтении.

Как пояснял ранее "Интерфаксу" Михаил Крейндлин, руководитель программы по особо охраняемым природным территориям отделения Greenpeace в России, принятие поправок может быть связано с оценкой ущерба и с возможным платежом для "Норникеля" за причинение вреда окружающей среде в результате аварии в конце мая. "Я думаю, что принятие законопроекта может быть связано с размером возможного платежа в связи с аварией в Норильске. Сумма ущерба большая - 148 млрд рублей. Сейчас по действующему законодательству все должно пойти в местные бюджеты, то есть в бюджет города Норильска. Принятие закона позволит перечислить платеж в федеральный бюджет", - сказал эксперт.

Росприроднадзор оценил вред, причиненный водным объектам и почвам вследствие загрязнения от аварии в Норильске, в сумму около 148 млрд рублей, из них водоемам - более 147 млрд рублей.