В Думе поспорили о получателях экологического платежа "Норникеля"

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Внесенная правительством РФ поправка в Бюджетный кодекс (БК), которая позволяет зачислить возмещение от экологического ущерба, причинённого "Норникелем" в федеральный, а не местный бюджет, вызвала споры в парламенте.

Убеждать депутатов принять законопроект приехал глава Минприроды Дмитрий Кобылкин и замминистра финансов Алексей Лавров.

Сейчас все платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, в том числе и водным объектам, зачисляются в местные бюджеты. Исключение - особо охраняемые территории. Внесенная правительством поправка уточняет, что платежи по искам о возмещении вреда, причиненного водным объектам, находящимся в собственности РФ (именно к ним относятся пострадавшие от аварии территории в Норильске), подлежат зачислению в федеральный бюджет по нормативу 100%.

Вред, причиненный водным объектам и почвам от аварии в Норильске, оценен Росприроднадзором в сумму около 148 млрд рублей. Таким образом, законопроект предполагал зачисление ущерба в федеральный бюджет, в то время как по действующему законодательству весь штраф пошел бы в бюджет города Норильска.

Перед началом пленарного заседания депутат Сергей Натаров обратил внимание депутатов и спикера Госдумы на данный вопрос: "Ущерб, который произведён на территории края, сегодня, по Бюджетному кодексу, средства должны поступать в муниципалитет и в краевой бюджет, Минфин вносит поправку, чтобы эти средства поступили в "общий котел", федеральный. Сегодня это чудовищная несправедливость".

В итоге данную поправку вынесли на отдельное обсуждение, а убеждать депутатов в Госдуму приехал глава Минприроды и замминистра финансов Лавров.

"Можно было бы согласится, если бы я увидела, что они "окрашены", эти деньги, и они пойдут конкретно на эту территорию, на устранение последствий", - заявила в ходе обсуждения темы депутат Раиса Кармазина. Она предложила принять постановление Госдумы, в котором прописать, что средства пойдут на ликвидацию последствий аварии.

Глава Минприроды сообщил, что разделяет озабоченность депутатов и готов последить за тем, чтобы эти средства были направлены на ликвидацию аварии.

"Хочу напомнить, что эти средства зачисляются не в региональный бюджет, эти средства зачисляются в муниципальный бюджет (...). Но только ленивый сегодня не обсуждал значение компании "Норникель" для управления городом Норильском. Так что - предлагается 150 млрд сначала забрать, а потом отдать им, чтобы они могли ими пользоваться? Коллеги, давайте подумаем, кого мы в данном случае предлагаем поддержать? Мы предлагаем поддержать муниципалитет или саму компанию?" - подключился к обсуждению глава думского комитета по бюджету Андрей Макаров.

Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков попросил комитет по бюджету к рассмотрению законопроекта в третьем чтении, 21 июля, подготовить проект постановления Госдумы, где записать рекомендацию правительству направить эти средства на ликвидацию экологического ущерба.

Поправка была принята: "за" проголосовало 310 депутатов, "против" - 33.

Пресс-служба Минприроды по итогам обсуждения на пленарном заседании распространила комментарий Кобылкина, в котором еще подчеркивается, что водные объекты являются собственностью РФ и финансируются из федерального бюджета, поэтому поправки "вполне логичны".

"Кроме того, специфика нанесения ущерба водным объектам заключается в том, что они могут затрагивать сразу несколько регионов, не говоря уже о муниципальных округах. Это требует участия и контроля со стороны федерального центра. Вместе с тем разделяю беспокойство депутатов, которые представляют интересы регионов, об адресности направления платежей по искам о возмещении вреда на экологические программы. Со своей стороны отмечу, что все средства, доведенные Минфином до Минприроды, будут направлены на реализацию мероприятий по восстановлению экосистем и улучшению экологической ситуации в регионах", - цитирует пресс-служба слова министра.

Контролировать реализацию мероприятий продолжит Росприроднадзор, говорится в сообщении.